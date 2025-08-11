Topo

Transformador gigante de 800 toneladas é transportado pela Dutra

São Paulo

11/08/2025 12h22

Um transformador gigante com 135 metros de comprimento e 6 de largura, pesando 800 toneladas, volta a ser transportado pela rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. O conjunto transportador tem 392 pneus.

Nesta segunda-feira, 11, a carga tem previsão de sair do km 154 em São José dos Campos (SP), realizar uma pausa no km 136 e depois seguir até o km 117, em Taubaté (SP), percorrendo quase 37 km.

Na terça-feira, 12, a expectativa é que ela siga até o km 101 ainda em Taubaté. Durante o deslocamento, a velocidade máxima do conjunto transportador não passa de 20km/h.

A peça será levada por um conjunto transportador que possui 59 eixos. A carga saiu de Guarulhos, na Grande SP, em julho e vai seguir pela Dutra até a cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, em um percurso de 354 km.

Dali, o conjunto segue para o Porto de Itaguaí, no litoral fluminense, onde o transformador será embarcado em navio para a Arábia Saudita. Segundo a concessionária RioSP, durante todo o percurso haverá acompanhamento do transporte em solo e por câmeras.

A RioSP reforça a importância de os motoristas manterem a atenção redobrada à sinalização, respeitarem o distanciamento do veículo à frente e acompanharem as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) distribuídos ao longo da rodovia. Durante o deslocamento, a carga poderá ocupar duas faixas de rolamento simultaneamente, devido às suas dimensões.

Segundo a concessionária, é a maior estrutura a transitar pela Dutra. O transformador foi fabricado em uma indústria da Grande São Paulo.

Toda a operação será acompanhada pelos órgãos de transporte. As atividades poderão sofrer alterações no cronograma em caso de chuvas ou devido à ajustes operacionais dos envolvidos na operação.

A operação envolverá mais de 50 profissionais, incluindo colaboradores de engenharia e tráfego da concessionária, a empresa responsável pela carga, a transportadora, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo.

