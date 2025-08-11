Tráfego nas rodovias da Motiva sobe 1,3% em julho

SÃO PAULO (Reuters) - O tráfego de veículos nas rodovias que a Motiva administra no país cresceu 1,3% em julho na comparação com o mesmo mês no ano passado, informou a empresa em comunicado ao mercado nesta segunda-feira.

A companhia, antiga CCR, acrescentou que a quantidade de passageiros transportados em suas concessões de trem e metrô expandiu 2,9% no mês passado frente a julho de 2024.

A Motiva, maior empresa de concessões de infraestrutura de transporte do país, também informou que nos aeroportos em que administra, o total de passageiros aumentou 6,8% na mesma base.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)