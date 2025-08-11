'Alívio imediato da irritação': por que esse hidratante facial faz sucesso

Quem faz tratamento com algum tipo de ácido ou tem a pele do rosto seca e sensibilizada sabe o quanto é importante manter a hidratação da área para evitar vermelhidão e coceira. Na busca por um creme que alivia esses sintomas, o Guia de Compras UOL encontrou o Creamy Skincare Calming Cream.

Ele promete alívio imediato da irritação para pele sensibilizada ao recompor a barreira cutânea, deixando a pele suave e macia. Confira os detalhes do produto e a opinião de quem comprou:

O que diz o fabricante

Alívio imediato da irritação;

Reduz a vermelhidão, a descamação e a coceira;

Hidratação natural e não oleosa;

Textura gel-creme de rápida absorção;

Enriquecido com Hypskin, um bioativo marinho, o creme reforça a barreira de proteção da pele, protegendo contra danos externos e prevenindo a irritação;

Pele mais resistente e saudável;

Ideal para peles sensibilizadas.

O que diz quem comprou

Esse hidratante teve mais de 10 mil vendas no mês passado na Amazon e tem nota média de 4.7 (do máximo de 5). Ele é elogiado, principalmente, pela textura leve e pela rápida absorção.

Hidratante sem igual. Muito leve, seca com facilidade no rosto, não fica nada melado ou grudento. Você consegue usá-lo em qualquer momento do dia e a noite, uma maravilha. Virei fã. Alismara

Eu amo esse produto, não fico sem. Ele é ótimo para usar pela manhã após o uso de ácido noturno, sempre utilizo antes do protetor solar, textura leve e cheiro suave, confortável aos sensíveis. Ketlyn Souza

Aqui a Creamy entregou tudo. O hidratante é bem leve, espalha com facilidade, tem uma textura muito agradável e é excelente para peles oleosas. Uso ele todos os dias de manhã e à noite e essa é minha segunda compra (não pretendo trocar); custo X benefício vale muito a pena. Mariana Andrade

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram que o produto não rende muito e que a fragrância dele não é agradável.

Amei o produto, mas não rende muito, porém foi muito bom para minha pele oleosa. Graziela

Não gostei muito, pois ele não tem um cheiro bom, porém dissolve bem rápido na pele. Kamila Xavier

Gente, esse hidratante dura bem pouco. Se você está comprando para usar a longo prazo, acho melhor evitar, pois ele realmente acaba bem rápido. Eu achei bom, nada demais, é um hidratante normal. Acho que a melhor coisa sobre ele é como some na pele. Eu gostei, compraria de novo. Só achei o valor bem caro para o tempo que durou, pois eu uso bastante hidratante no rosto. Larissa

