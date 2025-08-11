Topo

Notícias

Selic no fim de 2025 continua em 15%, projeta Focus

Brasília

11/08/2025 08h49

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025

permaneceu em 15% pela sétima semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente reunião, em 30 de julho.

No seu comunicado, o Copom afirmou que a incerteza demanda "cautela" na condução da política monetária. E informou que antecipa uma "continuação na interrupção do ciclo de alta de juros", para avaliar se a manutenção da Selic em 15% por período "bastante prolongado" é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

"O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse o Copom.

Considerando apenas as 65 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também se manteve em 15%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 28ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 63 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também continuou em 12,50%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 26ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10% pela 33ª semana consecutiva.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump espera que a China quadruplique os pedidos de soja dos EUA

Mercado reduz previsão de inflação este ano a 5,05% e vê superávit comercial menor em 2025 e 2026

Paris enfrenta dilema do ar-condicionado contra o calor

Jovens chinesas tiram do esquecimento antiga escrita secreta utilizada por mulheres

Austrália reconhecerá Estado palestino na ONU em setembro

Lula se reúne com Alckmin e pode bater martelo sobre pacote de ajuda

ONU chama assassinato de jornalistas por Israel de "grave violação" do direito internacional

Quem foi Miguel Uribe, presidenciável morto após atentado na Colômbia

Trump ordena que moradores de rua deixem Washington "imediatamente"

Plano de ocupação total de Gaza isola 'mais do que nunca' Israel na Europa

Com tarifas dos EUA, Brasil acelera diversificação e pode reforçar posição no comércio global