Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR

11/08/2025 18h26

A Copa América distribuirá duas vagas diretas ao Mundial de basquete em cadeira de rodas de 2026, em Ottawa (Canadá) para as seleções finalistas e outra duas para repescagem.  Além da vaga no Mundial, o Brasil busca um ouro inédito na competição. A seleção feminina já subiu ao pódio duas vezes, com medalha de bronze. Nas duas ocasiões (2017 e 2022), o Brasil derrotou a Argentina.

A campanha invicta do Brasil começou no último sábado (9), quando venceu o Canadá -sede do Mundial de 2026 - por 70 a 62, pelo Grupo B. No dia seguinte, a seleção bateu a Colômbia por 67 a 29. Na chave A estão Argentina, Estados Unidos, México e Peru.

Todas as oito seleções participantes seguem às quartas, com o seguinte chaveamento: 1º do grupo A x 4º do grupo B, 2ºA x 3ºB, 3ºA x 2ºB e 4ºA x 1ºB. As equipes vencedoras disputarão as semifinais na quarta (13).  A decisão do título está programada para quinta (14).

