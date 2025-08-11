Casal sai do turismo para confeccionar 'roupas de médico'; fatura R$ 14 mi

Com a agência de turismo fechada na pandemia, a turismóloga Sara Mendes, 44, e seu marido, Gleyton Gomes, 54, tiveram que mudar de ramo: abriu uma confecção de scrubs, roupas cirúrgicas e hospitalares usadas por profissionais da área da saúde. O diferencial é a variedade de cores e modelos, além de tecidos confortáveis e que não amassam. Em 2024, a Sarita Scrubs e Jalecos faturou R$ 14 milhões.

Do "pijamão cirúrgico" à roupa elegante

Empresa foi aberta em abril de 2020, em Fortaleza. A fabricação de scrubs começou de forma improvisada na casa do casal. Os dois já tinham experiência na área: Sara havia trabalhado como supervisora de oficinas de costuras, e a família de Gomes foi dona de confecção infantil. "Isso facilitou a nossa entrada no mercado", diz ela.

Havia uma demanda urgente muito forte. No primeiro mês, vendemos quase 2.000 conjuntos de scrubs. Mas estávamos ainda focados em Fortaleza. Daí fizemos cursos online de marketing digital e entendemos melhor sobre vender pelo Instagram. Começaram a aparecer pedidos de outros lugares. Com o digital, o negócio escalou.

Sara Mendes, fundadora da Sarita Scrubs e Jalecos

Marca saiu do tradicional. Sara diz que, mesmo Fortaleza tendo um mercado forte de confecção de roupas, poucas empresas faziam scrubs, na época. "Eram scrubs tradicionais. Elas faziam só o basicão, sem variedade de cor e de modelo", afirma.

A gente começou a incluir moda nesse segmento. A 'roupa de médico' deixou de ser aquele 'pijama cirúrgico' e passou a ser uma roupa elegante. E isso chamou muito a atenção.

Sara Mendes

Roupas que não amassam

As roupas da Sarita Scrubs e Jalecos têm cores vibrantes Imagem: Divulgação

Produção da empresa. A Sarita fabrica roupas cirúrgicas e hospitalares usadas por médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. Produz também jalecos e uma linha voltada para recepção e área administrativa, a linha Office.

Grade de tamanhos ampliada é diferencial. "Apostamos em modelos com tecidos tecnológicos com proteção UV, que não amassam e secam rápido. Outro diferencial é a grade de tamanhos ampliada, que vai do 34 ao 50", diz ela. O preço médio dos scrubs fica entre R$ R$ 100 e R$ 120.

As roupas são funcionais. Para Sara, a roupa precisa ser adequada para aquela função. "Ela precisa ter vários bolsos, para guardar medidor de pressão, estetoscópio, caneta e caderninho. Precisa ter porta-crachá, ser confortável e ajustável ao corpo. Sempre que vamos desenvolver um modelo, temos essa preocupação", afirma.

Azul-marinho é a cor mais pedida. As roupas da Sarita têm desde cores claras até as vibrantes, como laranja, verde, vinho e rosa. Mas, segundo Sara, as roupas na cor azul-marinho são as mais vendidas. "Todos os modelos saem em duas ou três cores, e uma delas é sempre o azul-marinho. Após a aceitação do mercado, incrementamos o mesmo modelo com mais cores", diz.

Principais clientes. Sara diz que a maioria dos clientes são profissionais autônomos da área da saúde (médicos, enfermeiros, dentistas, etc.), além de estudantes da área. A empresa também vende para clínicas e hospitais.

Produção é terceirizada. As seis confecções parceiras ficam em Fortaleza. São produzidas cerca de 12 mil peças por mês. "No início, trabalhávamos apenas com encomendas, mas com o tempo entendemos que manter um estoque era um diferencial importante para aumentar as vendas. A partir disso, passamos a escalar gradativamente a produção", afirma Sara. O estoque tem cerca de 30 mil peças.

Aposta em marketing digital

Instagram é a principal rede social da marca. São mais de 216 mil de seguidores. Os grupos do WhatsApp reúnem cerca de 5.000 clientes. "Desde o início, as redes sociais —especialmente o Instagram— foram essenciais para atrair clientes fora do Ceará. Nós investimos em tráfego pago, conteúdo e relacionamento direto com a base", diz Sara.

Aposta em influenciadores. "Em sua maioria, são estudantes da área da saúde que conseguem gravar e gerar bastante conteúdo com excelente retorno e baixo custo", diz. A empresa exporta para Argentina, Chile, Austrália, Paraguai, EUA e Porto Rico.

Em 2024, a empresa faturou R$ 14 milhões. O lucro foi de R$ 1,9 milhão.

Abertura de lojas físicas

Canais de venda. A marca vende seus produtos via e-commerce próprio, loja showroom em Fortaleza, marketplaces (como Shopee, Mercado Livre e Magalu), redes sociais e revendedores (cerca de 280 cadastrados) —grande parte são estudantes ou profissionais da área da saúde que querem empreender para ter renda extra. "A expansão física vem como parte do crescimento natural da marca e também para atender à demanda de revendedores interessados em franquias", declara.

Expandir via franquias. Até o final do ano, a previsão é abrir cinco franquias: Fortaleza, Quixeramobim (CE), Natal (RN), Campina Grande (PB) e São José dos Campos (SP). Uma franquia custa R$ 250 mil.

Do turismo para a confecção de roupas

Empreenderam por necessidade. Até a pandemia, o casal tinha a agência SM Turismo, em Fortaleza. Com o cancelamento das viagens, eles tiveram que fechar temporariamente a agência (que voltou à ativa em 2023). Em conversa com sua irmã médica, Juliana Mendes, Sara ficou sabendo da escassez de scrubs no mercado. "Com a agência de turismo paralisada e três filhos para sustentar, vimos ali uma oportunidade de negócio", declara.

Negócio começou endividado. Para comprar a matéria-prima e abrir a Sarita, o casal contraiu uma dívida de R$ 50 mil no cartão de crédito da irmã de Sara. A dívida foi paga em seis meses. Em 2021, o pai (Joquismar) e o irmão (André) de Sara aportaram R$ 200 mil no negócio, com foco na ampliação do estoque. Desde então, todo o capital da empresa vem do próprio negócio.

Localização das franquias é importante

Marca sabe exaltar seus diferenciais. É o que diz Vitor dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP. "No Instagram e no site, a empresa exalta, de cara, a diferenciação das suas cores e dos materiais usados na confecção das roupas. O cliente já entende que a marca tem algo diferente no mercado."

Roupa ser funcional é ponto alto. Para ele, todos os detalhes de bolsos e botões trazem uma personalização para os scrubs. "A marca soube focar no que é diferencial nesse segmento e chamar a atenção do seu público", afirma.

Atenção na escolha dos franqueados e da localização das franquias. Santos diz que, dentro do processo de expansão via franquias, a empresa deve se preocupar em alinhar com os franqueados o propósito da marca e entender quais municípios têm demanda para uma loja física da marca.

Saber ouvir os "desejos" da clientela. Para o consultor, a empresa precisa sempre estar perto dos seus clientes, para poder desenvolver roupas que, de fato, atendam às suas necessidades.

Vale investir em inovação. "Nem sempre a inovação virá por meio de novos modelos de roupas. A inovação pode vir também pelo viés da sustentabilidade, como escolher matéria-prima para produzir roupas mais sustentáveis ou com duração maior."

