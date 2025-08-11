São falsos os vídeos de Ivete Sangalo e Fátima Bernardes defendendo Lula

São falsos os vídeos que circulam em rede sociais em que a cantora Ivete Sangalo e a jornalista Fátima Bernardes aparecem supostamente elogiando o presidente Lula.

As publicações enganosas usam o mesmo texto para manipular e atribuir, com uso de Inteligência Artificial, declarações às duas famosas.

O que diz o post

Os vídeos usam o mesmo texto nas vozes e imagens de Fátima Bernardes e Ivete Sangalo. Segundo as publicações, elas teriam dito que Lula é o único presidente que teve coragem de "peitar o império" e de mandar "recado duro para quem sempre humilhou o Brasil". Que ele é o único presidente que fez o país sair do Mapa da Fome, que "botou pobre dentro do avião" e que estaria sendo chamado de traidor "por quem lambe bota gringa".

Os vídeos fazem ainda uma menção ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao dizer que "querem ver ele humilhado como aquele presidente da Ucrânia, que teve que implorar de terno e gravata na frente de uma mesa fria".

Por que é falso

Vídeos foram manipulados com uso de Inteligência Artificial. O UOL Confere submeteu os vídeos de Ivete Sangalo e Fátima Bernardes usados nos posts ao Hive Moderation, uma ferramenta que analisa e calcula probabilidades de que o conteúdo tenha sido gerado ou manipulado por Inteligência Artificial. Os dois vídeos tiveram o mesmo resultado: a probabilidade de que contenham deepfake é de 81,5%.

Ferramenta que detecta uso de IA e deepfake calcula que a probabilidade do vídeo conter esse tipo de manipulação é de 81% Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Vídeos de Fátima Bernardes e Ivete Sangalo tiveram o mesmo resultado de probabilidade de conter deepfake Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Post usa entrevista de Ivete Sangalo para o Sem Censura. Em uma busca reversa por um frame do vídeo foi possível localizar trechos da entrevista original de Ivete Sangalo. O conteúdo foi recortado da participação dela no programa Sem Censura, da TV Brasil, no dia 20 de janeiro (veja aqui a íntegra). No final do trecho manipulado, também é possível identificar no microfone o nome da TV Brasil. Em nenhum momento do programa, que durou cerca de duas horas, Ivete ou outro participante citou Lula. Confira abaixo um trecho publicado na rede social da emissora. A roupa e o cenário são os mesmos do vídeo enganoso.

Vídeo de Fátima Bernardes foi recortado de entrevista com Martha Medeiros. Em uma busca nas redes sociais e no canal do Youtube da jornalista foi possível localizar um vídeo publicado no dia 22 de maio em que ela entrevista a escritora Martha Medeiros (veja aqui a íntegra). Fátima Bernardes está com a mesma roupa, cor de esmalte nas unhas e cenário do vídeo enganoso. O vídeo foi espelhado, isto é, invertido, já que o cabelo dela está penteado para o lado oposto do que aparece no vídeo manipulado. Em nenhum momento da entrevista de 45 minutos, elas citam Lula. Confira abaixo:

Viralização. No Facebook, um post com o vídeo manipulado com a imagem de Fátima Bernardes registrava mais de 425 mil visualizações. Outro post com a imagem de Ivete Sangalo registrava mais de 69 mil visualizações.

