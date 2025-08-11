Topo

Notícias

Samarco tem prejuízo líquido de US$1,69 bi no 2º tri apesar de salto nas vendas

11/08/2025 11h25

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Samarco, joint venture da Vale com a BHP, registrou prejuízo líquido de US$1,69 bilhão no segundo trimestre de 2025, versus lucro de US$1,38 bilhão no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira.

"O desempenho foi impactado principalmente por um resultado financeiro negativo de US$1,352 bilhão, principalmente devido à variação cambial sobre passivos (US$972,8 milhões) e à provisão para despesas financeiras relacionadas a obrigações de reparação (US$466,3 milhões)", afirmou a Samarco.

A empresa ainda lida com os impactos negativos decorrentes da queda da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, mas ampliou as vendas na medida em que a produção cresceu mais de 90%, para 3,9 milhões de toneladas.

A companhia registrou receita líquida de US$469,9 milhões no segundo trimestre, alta de 47% versus o mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou US$286,1 milhões entre abril e junho deste ano, alta de 66% ante o mesmo período de 2024.

As vendas de pelotas e finos de minério de ferro somaram 3,9 milhões de toneladas, salto de 93% na comparação com os mesmo período do ano passado.

(Por Marta Nogueira)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

5 pontos para entender o mercado dos cartórios no Brasil

'FT': Eduardo Bolsonaro prevê nova onda de sanções dos EUA ao País por julgamento de Bolsonaro

Fundos elevam apostas na queda da soja na semana até 5 de agosto

Quem era Anas al Sharif, jornalista morto por Israel acusado de ser terrorista do Hamas?

PF usou áudios captados em cela para desvendar assassinatos Bruno Pereira e Dom Phillips

Israel intensifica bombardeio em Gaza após promessa de Netanyahu de expandir ofensiva

CPJ diz que jornalistas 'nunca devem ser alvos de guerra' após ataque de Israel em Gaza

Reino Unido amplia programa de expulsão de estrangeiros de 23 países em meio à crescente tensão

STF condena mais 119 pessoas por participação nos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro

Com poesia e cantos, Omã busca preservar uma língua antiga

Austrália se une a 145 nações que planejam reconhecer Estado da Palestina