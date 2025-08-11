Samarco tem prejuízo líquido de US$1,69 bi no 2º tri apesar de salto nas vendas

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Samarco, joint venture da Vale com a BHP, registrou prejuízo líquido de US$1,69 bilhão no segundo trimestre de 2025, versus lucro de US$1,38 bilhão no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira.

"O desempenho foi impactado principalmente por um resultado financeiro negativo de US$1,352 bilhão, principalmente devido à variação cambial sobre passivos (US$972,8 milhões) e à provisão para despesas financeiras relacionadas a obrigações de reparação (US$466,3 milhões)", afirmou a Samarco.

A empresa ainda lida com os impactos negativos decorrentes da queda da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, mas ampliou as vendas na medida em que a produção cresceu mais de 90%, para 3,9 milhões de toneladas.

A companhia registrou receita líquida de US$469,9 milhões no segundo trimestre, alta de 47% versus o mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou US$286,1 milhões entre abril e junho deste ano, alta de 66% ante o mesmo período de 2024.

As vendas de pelotas e finos de minério de ferro somaram 3,9 milhões de toneladas, salto de 93% na comparação com os mesmo período do ano passado.

(Por Marta Nogueira)