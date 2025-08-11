Topo

Notícias

Sabalenka sofre, mas vence Raducanu e avança às oitavas em Cincinnati

11/08/2025 17h57

A número um do mundo, Aryna Sabalenka, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati com uma vitória por 7-6 (7/3), 4-6 e 7-6 (7/5) sobre Emma Raducanu (número 39 do mundo) nesta segunda-feira (11), em uma longa partida de três horas e dez minutos. 

A bielorrussa de 27 anos continua a caminho do bicampeonato nas quadras duras de Cincinnati, em Ohio, e ampliou sua liderança no topo das estatísticas de vitórias do circuito feminino com seu 49º triunfo nesta temporada. 

Mas a batalha contra a britânica mais bem ranqueada no momento foi difícil para Sabalenka, que terminou com dois aces nos momentos finais. 

"Ela é uma excelente jogadora e uma boa pessoa. Estou feliz por superar uma partida de três horas e dez minutos. Espero que amanhã seja um dia de folga", disse a vencedora.

Sabalenka admitiu que sua estratégia incluía "correr riscos", embora isso tenha resultado em um alto número de erros não forçados. 

"Subi à rede em alguns pontos cruciais, assumi os riscos e isso rendeu frutos", acrescentou. 

A número um do mundo busca seu décimo troféu na categoria WTA 1000 e o segundo nesta temporada, após vencer em Madri. 

Na próxima rodada, ela vai enfrentar a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, que derrotou a americana Taylor Townsend por 6-4 e 6-1.

str/raa/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Mulher morre com tiro na cabeça no litoral de SP; suposto namorado é preso

Morre número dois da dissidência das Farc, suspeita de magnicídio na Colômbia

Sabalenka sofre, mas vence Raducanu e avança às oitavas em Cincinnati

Petróleo fecha em leve alta antes de cúpula Trump-Putin

ABPA: receita cambial com exportação de ovos sobe 340,9% ante julho de 2024

Universidades estão despreparadas para a reinvenção do trabalho com IA, diz guru indiano

Fundo da Noruega tira investimentos de 11 empresas israelenses

Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

Após fome, Gaza ainda pode ser palco de síndrome de realimentação