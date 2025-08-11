Topo

Rune e Auger-Aliassime avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

11/08/2025 15h17

O tenista dinamarquês Holger Rune e o canadense Felix Auger-Aliassime são os primeiros classificados às oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, ao vencerem seus jogos nesta segunda-feira (11).

Rune, número 9 do mundo, derrotou o americano Alex Michelsen (N.33) por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3, em uma hora e 33 minutos.

Em um dia quente em Cincinnati (33ºC), o dinamarquês de 22 anos foi implacável no serviço, vencendo 82% dos pontos (32/39) com o primeiro saque.

"Estava fazendo muito calor e foi muito complicado", comentou Rune após a partida. "Encontrei um melhor ritmo, meu treino de ontem foi crucial".

Seu próximo adversário será o americano Frances Tiafoe (N.14) ou o francês Ugo Humbert (N.25), que se enfrentam também nesta segunda-feira.

Por sua vez, Auger-Aliassime, número 28 no ranking da ATP, se classificou para as oitavas com o abandono do francês Arthur Rinderknech, que desmaiou em quadra por conta do calor.

Após duas horas de partida, o canadense de 25 anos vencia a segunda parcial por 4-2, depois de ter fechado o primeiro set em 7-6 (7/4), quando Rinderknech, que havia recebido atendimento médico dois games antes, desistiu de continuar.

Agora, Auger-Aliassime aguarda o vencedor do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas (N.29) e o francês Benjamin Bonzi (N.63).

str/raa/dam/cb/aam

© Agence France-Presse

