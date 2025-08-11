Restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento do 4º lote

Os contribuintes que não foram contemplados no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderão verificar se estão no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Na ocasião, a Receita Federal divulgará a lista de beneficiados do quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Cronograma de pagamentos da restituição

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho (pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Ordem de prioridade para a restituição do IR 2025

O pagamento é feito inicialmente a idosos, começando por aqueles com 80 anos ou mais. Em seguida, recebem as pessoas com mais de 60 anos, além de pessoas com deficiência ou doença grave. Caso haja empate nos critérios, a Receita Federal dá preferência a quem transmitiu a declaração primeiro.

Fila de prioridade:

Idosos a partir de 80 anos Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX Demais contribuintes

Consulta à restituição

Para confirmar se receberá no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher os campos com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

A Receita atualiza mensalmente a situação de cada contribuinte. Quem não tiver pendências e não constar no lote mais recente verá a mensagem "em fila de restituição".