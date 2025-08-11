Topo

Economia

Restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento do 4º lote

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 06h30

Os contribuintes que não foram contemplados no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderão verificar se estão no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Na ocasião, a Receita Federal divulgará a lista de beneficiados do quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Cronograma de pagamentos da restituição

  • 1º lote: 30 de maio (pago)
  • 2º lote: 30 de junho (pago)
  • 3º lote: 31 de julho (pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Ordem de prioridade para a restituição do IR 2025

O pagamento é feito inicialmente a idosos, começando por aqueles com 80 anos ou mais. Em seguida, recebem as pessoas com mais de 60 anos, além de pessoas com deficiência ou doença grave. Caso haja empate nos critérios, a Receita Federal dá preferência a quem transmitiu a declaração primeiro.

Fila de prioridade:

  1. Idosos a partir de 80 anos
  2. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
  4. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
  5. Demais contribuintes

Consulta à restituição

Para confirmar se receberá no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher os campos com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

A Receita atualiza mensalmente a situação de cada contribuinte. Quem não tiver pendências e não constar no lote mais recente verá a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Auxílio Gás de agosto de 2025: veja calendário com datas de pagamento

Restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento do 4º lote

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

A excelência do Tesouro Nacional na gestão fiscal

Salário mínimo atualizado 2025: veja valor do piso nacional

Casal sai do turismo para confeccionar 'roupas de médico'; fatura R$ 14 mi

Sem pânico, produtores de café se preparam para expandir exportações

Diamantes de laboratório aquecem mercado: como são feitos e quanto custam?

Calendário do INSS em agosto: veja datas de pagamento dos benefícios

Quando é o próximo pagamento do PIS? Veja data de depósito em agosto

Calendário do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício em agosto