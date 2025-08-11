Republicanos aumentam pressão sobre democratas para que retornem ao Texas

Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos do Texas tentaram, nesta segunda-feira, pressionar parlamentares democratas a retornarem ao Legislativo estadual, já que a ausência deles impediu novamente a votação de um plano de redistritamento apoiado pelo presidente Donald Trump, em busca de mais assentos republicanos no Congresso.

Ao declarar falta de quórum para conduzir os trabalhos, o presidente da Câmara, Dustin Burrows, declarou uma sessão na terça-feira para a votação de medidas relacionadas às enchentes que mataram pelo menos 137 pessoas no mês passado, em uma tentativa de persuadir os democratas a voltarem.

"A pergunta é simples", disse Burrows. "Você estará naquela cadeira para votar esses projetos de lei críticos de recuperação de desastres ou será lembrado como aquele que não apareceu?"

Os parlamentares democratas da Câmara dos Deputados do Texas se ausentaram neste mês para negar aos republicanos o quórum necessário para aprovar o plano de redistritamento apoiado por Trump, que pretende mudar cinco cadeiras do Estado no Congresso de democratas para republicanos.

Os democratas foram para Estados mais hospitaleiros, como Califórnia e Illinois, colocando-os fora do alcance das manobras legais do Texas para forçar seu retorno.

O governador do Texas, Greg Abbott, e outras autoridades prometeram localizar os membros ausentes e intensificar esforços para removê-los do cargo.

Burrows disse que os agentes do Departamento de Segurança Pública do Estado se espalharam por "todas as regiões" do Texas.

"Eles estão do lado de fora das casas dos membros, fazendo vigilância, batendo nas portas, ligando para seus telefones várias vezes ao dia", disse. "Até o momento, não há ninguém em casa, mas a busca continua e não vai parar."

Burrows disse que deve pedir ao departamento que criasse uma linha de denúncia para obter informações sobre os membros ausentes.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, um democrata que ameaçou seu próprio esforço de redistritamento para impulsionar seu partido, escreveu a Trump nesta segunda-feira que a Califórnia desistiria se o Texas encerrasse sua iniciativa de redistritamento.

"Você está brincando com fogo, arriscando a desestabilização de nossa democracia, sabendo que a Califórnia pode neutralizar qualquer ganho que você espere obter", disse Newsom a Trump na carta.

"Essa tentativa de manipular os mapas do Congresso para manter o poder antes que um único voto seja dado na eleição de 2026 é uma afronta à democracia americana."

Na sexta-feira, Newsom havia dito que vai pedir aos eleitores a aprovação de uma medida eleitoral em novembro que redesenhe o mapa do Congresso do Estado de uma forma que provavelmente criará mais cinco cadeiras democratas.

Os democratas precisam mudar apenas três assentos mantidos pelos republicanos para retomar a maioria na Câmara dos EUA com 435 assentos no próximo ano, portanto, até mesmo ganhos modestos para qualquer um dos partidos por meio do redistritamento podem ser decisivos. Se os democratas ganharem a Câmara, eles poderão impedir grande parte da agenda legislativa de Trump e realizar investigações sobre seu governo.

Os democratas da Câmara do Texas não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Na semana passada, vários membros argumentaram que Abbott tem autoridade para liberar fundos excedentes de assistência a desastres sem o envolvimento do Legislativo.

(Reportagem de James Oliphant)