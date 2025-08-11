Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

NOVA DÉLHI (Reuters) - Dezenas de líderes da oposição indiana foram detidos em Nova Délhi na segunda-feira, enquanto gritavam slogans, pulavam barricadas e marchavam até a Comissão Eleitoral em um raro protesto público contra o que eles dizem ser práticas eleitorais indevidas.

A credibilidade das eleições raramente foi questionada nas últimas décadas na democracia mais populosa do mundo. Alguns analistas afirmam que as acusações da oposição podem prejudicar o primeiro-ministro Narendra Modi, que passa por um dos períodos mais difíceis de seus 11 anos no cargo.

Cerca de 300 líderes da oposição, incluindo Rahul Gandhi, do principal partido de oposição, o Congresso, marcharam do Parlamento até o escritório da Comissão Eleitoral independente, mas foram impedidos pela polícia a uma certa distância.

Os manifestantes gritaram slogans contra a Comissão e o governo de Modi, dizendo que as eleições estavam sendo "roubadas", e tentaram passar por barricadas antes de serem detidos e levados em ônibus.

"Essa luta não é política. Essa luta é para salvar a constituição", disse Gandhi aos repórteres. "Queremos uma lista de eleitores limpa e pura".

Gandhi e o partido Congresso alegam que as listas de eleitores nos Estados onde o partido perdeu estão corrompidas, com nomes de eleitores excluídos ou incluídos mais de uma vez para fraudar as eleições em favor do Partido Bharatiya Janata (BJP), de Modi.

Os partidos de oposição também criticaram a decisão da Comissão Eleitoral de revisar a lista de eleitores no importante Estado do norte de Bihar pouco antes das eleições estaduais previstas para o final deste ano, afirmando que o objetivo é privar de direitos um grande número de eleitores pobres.

O BJP e a Comissão Eleitoral rejeitaram as acusações.

A Comissão afirmou que as alterações nas listas de eleitores são compartilhadas com os partidos políticos e que todas as reclamações são investigadas minuciosamente. Também afirmou que as listas de eleitores precisam ser revisadas para remover eleitores mortos ou aqueles que se mudaram para outras partes do país, entre outros.

O partido Congresso e seus aliados não se saíram bem em duas eleições estaduais que esperavam vencer depois de um desempenho impressionante na votação parlamentar do ano passado, nas quais o BJP perdeu sua maioria absoluta e permaneceu no poder apenas com a ajuda de partidos regionais.