Quem foi Miguel Uribe, presidenciável morto após atentado na Colômbia

O conservador Miguel Uribe, 39, baleado durante um comício em Bogotá em julho, morreu hoje na Colômbia.

Quem era Miguel Uribe

Uribe, 39, era candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático. O político nasceu em 28 de janeiro de 1986 em Bogotá e era casado com María Claudia Tarazona. Ele deixa um filho.

O senador era neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay. O avô esteve à frente do governo de 1978 a 1982 pelo Partido Liberal.

Mãe dele foi sequestrada e morta por grupo liderado por Pablo Escobar quando ele ainda era criança. Uribe também era filho da jornalista Diana Turbay. Ela foi sequestrada em 1990 por um grupo armado que era liderado por Pablo Escobar e foi morta durante uma operação de resgate em 1991.

Trajetória acadêmica dele teve passagens por universidade da Colômbia e dos Estados Unidos. Ele formou-se em direito pela Universidad de los Andes, em Bogotá, onde também fez um mestrado de políticas públicas. No exterior, um mestrado em administração pública por Havard.

Tragédia familiar fez com que ele fosse citado nominalmente no romance "Notícia de um Sequestro", do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. A publicação inclui uma menção a Miguel durante a espera de cinco meses entre o sequestro e o assassinato.

Eu poderia ter crescido à procura de vingança, mas decidi fazer a coisa certa: perdoar, mas nunca vou esquecer.

Miguel Uribe Turbay

Ele cresceu ao lado do pai Miguel Uribe Lono. A avó Nydia Quintero de Balcázar também foi um dos pilares na sua criação.

Vida política foi iniciada em 2012, quando Uribe foi eleito vereador mais jovem em Bogotá pelo Partido Liberal Colombiano. Ele tinha 26 anos. Na gestão de Enrique Peñalosa, ele foi nomeado secretário de governo quatro anos mais tarde.

Em 2018, o político foi indicado pela organização internacional One Young World como um dos 10 jovens mais influentes do mundo. Em 2019, Uribe entrou na corrida pela prefeitura de Bogotá. Apesar do revés, somou 426.982 votos e ganhou mais notoriedade.

Miguel Uribe foi o senador mais votado em 2022 Imagem: Divulgação/Site oficial Miguel Uribe

Uribe foi eleito o senador mais votado da Colômbia em 2022. Ele somou 226.992 votos na corrida das eleições legislativas.

Ele era um dos críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, em relação à deterioração da segurança no país. A sua atuação na oposição também foi marcada por abordar questões atreladas à economia, educação e democracia.