Polícia acredita que desaparecidos ao cobrar dívida no PR foram mortos

A principal linha de investigação da Polícia Civil do Paraná é de que os quatro homens que desapareceram ao cobrar uma dívida no município de Icaraíma foram assassinados.

O que aconteceu

Os quatro homens podem ter sido vítimas de uma emboscada dos devedores. Três amigos desapareceram após serem contratados para cobrar uma dívida de R$ 255 mil. O homem que os contratou também sumiu. "Inicialmente, foi comentado que o valor da dívida era R$ 1 milhão, mas o que conseguimos levantar de concreto foi que a propriedade valia de R$ 255 mil. Não houve nenhum pagamento do valor acordado, seriam 10 parcelas de R$ 25 mil", afirmou hoje o delegado Gabriel Menezes, em entrevista coletiva.

Último contato do grupo com a família foi há seis dias. Para o delegado, as circunstâncias do desaparecimento reforçam a tese de que os homens podem ter sido mortos. "Não houve contato, nem pedido de resgate. O contexto do desaparecimento ao cobrar uma dívida indica que há uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas", acrescentou Menezes.

Todos esses fatores apontam para a prática de um crime de homicídio. Quando a gente fala que não podemos descartar nenhuma hipótese é mais uma cautela jurídica porque até que se encontrem corpos e exista uma confissão do que exatamente aconteceu é impossível saber a dinâmica completa.

Gabriel Menezes, delegado à frente da investigação

Pai e filho são os principais suspeitos do desaparecimento

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Polícia Civil pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo. Pai e filho são considerados foragidos. Eles foram encontrados no início das buscas na propriedade rural onde a polícia desconfia que as vítimas desapareceram e chegaram a ser ouvidos, mas negaram envolvimento no crime e foram liberados.

"No depoimento, eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida", explicou o delegado.

Um dia após prestarem depoimento, pai e filho fugiram. Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Hoje, em um outro endereço ligado a Antônio Buscariollo, uma arma foi apreendida. No local, alvo de busca e apreensão, a polícia encontrou uma espingarda calibre. 12 com numeração suprimida e munições. O equipamento será periciado. .

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. "Pode permitir que a gente encontre os corpos, em caso de homicídio, ou o cativeiro onde esses homens podem estar", afirmou Gabriel Menezes. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Buscas foram realizadas até a madrugada e retornaram hoje pela manhã. Segundo o delegado, uma aeronave com equipamento sonar também é utilizada nos trabalho para localizar os homens.

O UOL não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Três amigos saíram de SP para cobrar dívida

Trio saiu de São José do Rio Preto (SP) e chegou a Icaraíma no dia 4 de agosto. No Paraná, Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso encontraram o contratante, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, que também auxiliaria na cobrança da dívida.

Família perdeu o contato com o quatro homens. Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa. O caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos cobrando dívidas há mais de dez anos. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma no dia 4 e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural no dia 5 de agosto e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.