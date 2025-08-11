Menos dor e mais relaxamento: confira 8 massageadores a partir de R$ 56

Seja no home office ou no trabalho presencial, passar um bom tempo sentado na cadeira pode ocasionar em dores nas costas, no pescoço e nos ombros. Ter por perto um massageador para amenizar o desconforto é uma forma de se cuidar — além de estar atento ao jeito de se sentar e fazer uma pausa, de tempos em tempos, para esticar o corpo.

Existem opções de massageadores para o corpo todo ou para pontos específicos, como pescoço, pés e pernas. A seguir, você confere uma seleção desses produtos e suas principais funções.

Indicado para várias regiões do corpo, como costas, ombros e braços.

Acompanha quatro ponteiras diferentes.

Promete ser silencioso.

Com 2.600 rotações por minuto, o produto tem a velocidade ajustável e pode ser usado para massagear ombros, costas, braços e ainda a barriga e coxas.

Possui voltagem de 127v e funciona ligado somente à tomada.

O modelo é ideal para ser usado nas costas, nuca, pernas, pés e braços.

Possui duas intensidades de velocidade e três diferentes acessórios para um massagear mais suave, localizado ou intenso.

A voltagem é de 127V e o aparelho deve ser conectado a tomada.

Ele é para quem gosta de estar com os pés e pernas bastante relaxados.

O massageador é bivolt e vem com um controle remoto para facilitar a utilização.

O aparelho pode ser usado em qualquer lugar, sem precisar estar ligado a tomada.

Com voltagem de 220V, este produto possui três discos: massageadores liso, em onda e cilíndrico com tela protetora.

O aparelho deve ser conectado à tomada e pode ser usado em todo o corpo, menos no rosto.

Com cabo que se articula em ângulo de até 90 graus e cabeça de massagem com rotação de 360 graus, este produto ajuda a manter as melhores posições e maior alcance na massagem.

Possui seis acessórios, controle de funções e infravermelho para aplicação com calor.

É bivolt e deve estar acoplado na tomada para uso.

O produto pode ser usado em camas, sofás e cadeiras e possui a vantagem de não precisar de manuseio.

É só deitar, escolher um dos cinco comandos e uma das três intensidades por meio de um controle, e relaxar.

Bivolt, o massageador aguenta até 200 kg de peso e tem a função de aquecimento lombar.

Com quatro modos de massagem, cinco acessórios para massagens diferentes e duas intensidades, o produto pode ser usado em todo o corpo.

Funciona sem fio, é bivolt e a bateria dura até 75 minutos, segundo o fabricante.

Com informações de matéria publicada em 01/03/2022.

