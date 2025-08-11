Qual das sete maravilhas do mundo antigo é a única que ainda existe?

Chamadas pela Encyclopaedia Britannica de "obras-primas da humanidade", as Sete Maravilhas do Mundo Antigo representavam o que havia de mais impressionante na arquitetura e na escultura há milhares de anos.

Entre elas estavam criações como a Estátua de Zeus, de 12 metros de altura, feita pelo escultor grego Fídias no século 5 a.C., e o monumental Farol de Alexandria, erguido entre 300 e 280 a.C. na ilha de Pharos, no Egito.

No entanto, nenhuma dessas obras sobreviveu ao tempo: a estátua teria sido destruída por um incêndio apenas 50 anos após sua criação, e o farol desmoronou definitivamente no século 14, após uma sequência de terremotos.

Outras maravilhas, como o Templo de Ártemis em Éfeso, o Mausoléu de Halicarnasso, o Colosso de Rodes e até os enigmáticos Jardins Suspensos da Babilônia, cuja existência sequer foi comprovada, também desapareceram, restando apenas ruínas ou relatos históricos.

A última sobrevivente ao tempo

Entre todas as maravilhas originais, apenas uma permanece de pé e pode ser visitada: a Grande Pirâmide de Gizé, também chamada de Pirâmide de Quéops, nos arredores do Cairo, no Egito. Construída por volta de 2.560 a.C., durante o reinado do faraó Quéops (Khufu), ela foi erguida como um túmulo real ao longo de cerca de 20 anos.

Imagem: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Com 146 metros de altura original (hoje 138 metros devido à perda da camada externa) e base de 230 metros de lado, a pirâmide é formada por aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra.

Por mais de 3.000 anos, até a conclusão da Torre Eiffel em 1889, foi a estrutura mais alta já feita por mãos humanas. Ela é a maior das três pirâmides de Gizé, acompanhada pelas de Quéfren e Miquerinos, e faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco.

A engenharia por trás da sua construção continua a intrigar arqueólogos e engenheiros modernos. Passagens internas, poços e câmaras ocultas seguem sendo explorados, revelando novos mistérios sobre sua concepção e propósito.

*Com informações de reportagem publicada em 10/05/2024