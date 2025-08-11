Topo

Notícias

Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 cai de 2,23% para 2,21%

Brasília

11/08/2025 08h51

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 caiu de 2,23% para 2,21%. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também passou de 2,23% para 2,21%.

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 oscilou de 1,88% para 1,87%. Um mês antes, era de 1,89%. Considerando só as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 2,00% para 1,87%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 caiu de 1,95% para 1,93%, ante 2,00% de quatro semanas antes. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 74ª semana seguida.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Jornal: Bolsonaro queria seguir após derrota, disse assessor de Braga Netto

SP segue com frio intenso nesta semana

Decreto reabre prazo de renegociação de dívidas em regularização fundiária rural

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'

Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP