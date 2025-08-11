Topo

Notícias

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

"Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio a Ação Palestina", diz cartaz - Amelia Halls/Action Network
"Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio a Ação Palestina", diz cartaz Imagem: Amelia Halls/Action Network
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

11/08/2025 13h10

As 521 pessoas presas anteontem pela polícia de Londres por participarem de um ato pró-Palestina foram liberadas, segundo a ONG Defend Our Juries.

O que aconteceu

Ninguém foi acusado. A informação foi publicada no X, na noite de ontem, pela Defend Our Juries, uma das organizações de direitos civis que convocou o ato.

Autoridades "sabiam que não conseguiriam lidar com o volume". Conforme a ONG, a polícia coletou nomes e endereços dos detidos e o Ministério Público poderá entrar com ações judiciais posteriormente.

Classificação do grupo como "organização terrorista" é controversa. A decisão foi tomada pelo governo após ativistas jogarem tinta em dois aviões em uma base militar da Força Aérea Britânica e bloquearem a entrada da sede da empresa de defesa israelense Elbit Systems em Bristol, no sudoeste da Inglaterra.

Especialistas da ONU criticaram decisão. Eles argumentaram que "danos materiais isolados, sem risco à vida humana, não são suficientemente graves para serem considerados terrorismo".

Mesmo com a proibição, centenas de pessoas se reuniram anteontem em frente ao Parlamento britânico. Essa foi a maior manifestação relacionada ao Ação Palestina desde sua proibição. "Em um ato coletivo de resistência, as pessoas estão arriscando sua liberdade por nossos direitos civis e pelo povo palestino", escreveu a Defend Our Juries, no X.

Maioria dos manifestantes era idosa. Das 519 pessoas presas com datas de nascimento confirmadas, 49,9% tinham 60 anos ou mais, mostrou uma análise divulgada ontem pela Polícia Metropolitana de Londres. Também segundo os dados, quase cem detidos estavam na faixa dos 70 anos e 15, na dos 80 anos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano

Trump confirma que Nvidia pagará aos EUA por suas vendas na China

Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'

Tarcísio sobre centro de SP: 'trocando a Cracolândia por inteligência artificial'

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

Caiado volta a defender anistia para Bolsonaro e todos os envolvidos no 8/1

Morre Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia baleado há dois meses

Zelenskiy diz que Rússia não está se preparando para paz, está deslocando tropas para novas ofensivas

Peru e Colômbia enviam militares em meio à disputa na fronteira com Brasil

Explosão em usina siderúrgica nos EUA deixa dezenas de feridos

Por que o Alasca foi escolhido para sediar encontro entre Trump e Putin?