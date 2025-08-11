Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

As 521 pessoas presas anteontem pela polícia de Londres por participarem de um ato pró-Palestina foram liberadas, segundo a ONG Defend Our Juries.

O que aconteceu

Ninguém foi acusado. A informação foi publicada no X, na noite de ontem, pela Defend Our Juries, uma das organizações de direitos civis que convocou o ato.

Autoridades "sabiam que não conseguiriam lidar com o volume". Conforme a ONG, a polícia coletou nomes e endereços dos detidos e o Ministério Público poderá entrar com ações judiciais posteriormente.

We can now confirm that every arrestee from the Lift The Ban sign-holding action has been released. None have been charged.



Hundreds of the arrestees were taken to police cells. Hundreds were processed in pop-up gazebos after queuing for hours.

Classificação do grupo como "organização terrorista" é controversa. A decisão foi tomada pelo governo após ativistas jogarem tinta em dois aviões em uma base militar da Força Aérea Britânica e bloquearem a entrada da sede da empresa de defesa israelense Elbit Systems em Bristol, no sudoeste da Inglaterra.

Especialistas da ONU criticaram decisão. Eles argumentaram que "danos materiais isolados, sem risco à vida humana, não são suficientemente graves para serem considerados terrorismo".

Mesmo com a proibição, centenas de pessoas se reuniram anteontem em frente ao Parlamento britânico. Essa foi a maior manifestação relacionada ao Ação Palestina desde sua proibição. "Em um ato coletivo de resistência, as pessoas estão arriscando sua liberdade por nossos direitos civis e pelo povo palestino", escreveu a Defend Our Juries, no X.

Maioria dos manifestantes era idosa. Das 519 pessoas presas com datas de nascimento confirmadas, 49,9% tinham 60 anos ou mais, mostrou uma análise divulgada ontem pela Polícia Metropolitana de Londres. Também segundo os dados, quase cem detidos estavam na faixa dos 70 anos e 15, na dos 80 anos.