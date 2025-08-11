Topo

Presidente panamenho defende na ONU "neutralidade" do canal do Panamá

11/08/2025 15h48

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, defendeu nesta segunda-feira (11) na ONU a "neutralidade" do Canal do Panamá, em uma mensagem velada ao seu par americano, Donald Trump, que ameaçou retomar a via interoceânica por uma suposta influência da China.

Os Estados Unidos e a China são os dois principais usuários do Canal do Panamá, que gerencia 5% do comércio marítimo mundial, o que lhe confere uma importância vital econômica e geoestratégica. 

Mulino se referiu ao canal durante uma sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicada à prevenção, inovação e cooperação internacional para enfrentar os desafios da segurança marítima.

"É o direito internacional público a garantia da lei sobre qualquer assimetria econômica ou de poder bélico que possa existir", afirmou o presidente panamenho.

Portanto, "é imperativo para a paz e a verdadeira segurança internacional preservar a neutralidade dessas rotas como espaços essenciais para o comércio mundial, a cooperação internacional e a estabilidade global", destacou.

Entre os desafios para a segurança marítima, Mulino lembrou o crime organizado transnacional, o tráfico de drogas e armas e as mercadorias falsificadas, que segundo ele prosperam devido à "capacidade limitada de vigilância e à falta de cooperação efetiva entre os países".

O canal "constitui o pilar central da infraestrutura marítima do nosso país, complementado por um sistema portuário robusto, um dos mais dinâmicos e eficientes da região", sublinhou.

Mas são precisamente esses portos, onde a presença de empresas chinesas é muito elevada, o foco de preocupação do governo Trump que ameaçou retomar o controle da passagem.

Inaugurado em 1914, o Canal do Panamá foi construído pelos Estados Unidos e entregue aos panamenhos em dezembro de 1999, em virtude de tratados bilaterais.

"A influência da China na zona do canal não é apenas um risco para o Panamá e para os Estados Unidos, é uma ameaça potencial para o comércio mundial e a segurança mundial", disse a representante interina dos Estados Unidos na ONU, Dorothy Shea, que também mencionou o Irã entre as ameaças.

Por sua vez, o administrador da Autoridade do Canal do Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, lembrou que nos 25 anos sob administração panamenha, o canal dobrou sua capacidade, ampliou suas eclusas e melhorou sua segurança.

A ampliação concluída em 2016 permitiu aumentar em 50% o tráfego marítimo por esta via interoceânica e espera-se que este ano 53% das receitas do canal venham dessa nova eclusa, destacou.

"Nosso canal é a demonstração de que sua neutralidade é uma contribuição fundamental para a paz mundial e o desenvolvimento do comércio internacional. O trânsito seguro de todos os navios tanto em tempos de paz como de guerra é garantia de segurança para a navegação mundial", concluiu Mulino.

