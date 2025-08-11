Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Topo

11/08/2025 09h42

A maior usina nuclear da França e da Europa Ocidental paralisou suas atividades nesta segunda-feira (11) devido à "presença maciça" de águas-vivas nas estações de bombeamento de água que resfriam os reatores, indicou o grupo energético EDF.

A usina de Gravelines, no norte do país, possui seis reatores, quatro dos quais foram desligados automaticamente devido à presença de medusas. Os outros dois estavam fora de serviço devido a uma manutenção.

As paralisações das unidades 2, 3, 4 e 6 "não tiveram consequências na segurança das instalações, do pessoal ou no meio ambiente", afirmou o grupo EDF em seu site.

Segundo a empresa, as três primeiras foram interrompidas entre as 23h00 (18h em Brasília) e a meia-noite de domingo, "de acordo com os dispositivos de segurança e proteção do reator", e a 6, às 6h20 desta segunda-feira.

"As equipes da central estão mobilizadas e atualmente realizam os diagnósticos e intervenções necessários para poder reiniciar as unidades de produção com total segurança", acrescentou.

Gravelines, a usina nuclear com maior potência da Europa Ocidental, conta com seis reatores de 900 MW e deve abrigar dois reatores EPR2, de 1.600 MW cada, a partir de 2040.

© Agence France-Presse

