Topo

Notícias

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

São Paulo

11/08/2025 13h41

São Paulo, 11 - O preço médio do frete por quilômetro rodado no País registrou alta mensal de 0,68% em julho, revertendo a queda do mês anterior e passando de R$ 7,35 para R$ 7,40. Segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), o principal fator para o aumento é o agronegócio, por causa do escoamento da segunda safra de milho, o que elevou a demanda.Os combustíveis, que também podem influenciar o valor do frete, não registraram grandes oscilações. Enquanto o diesel comum subiu 0,16% em julho, ante junho, chegando a R$ 6,15 em média, o diesel S-10 manteve a queda e registrou recuo mensal de 0,16%, valendo R$ 6,17 por litro. "Essa estabilidade nos preços ajuda a entender por que a variação no valor do frete não foi mais significativa", afirma o relatório do IFR.O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição é levantada com base nos dados exclusivos das 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.Para agosto, ainda não há uma definição de cenário. "As movimentações no campo devem continuar influenciando a demanda, mas seguimos atentos a possíveis variações no câmbio, no preço do diesel e nas decisões econômicas que vêm do cenário internacional. São variáveis que podem alterar a trajetória do frete nas próximas semanas", afirma o diretor da Edenred Frete, Vinicios Fernandes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Trump diz que Ucrânia e Rússia terão que trocar territórios pela paz

Explosão é registrada em usina siderúrgica nos EUA com várias pessoas feridas, diz mídia

Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Sem pão, sem gasolina e sem dólares: o mal-estar na Bolívia a dias das eleições

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados