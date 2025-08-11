Topo

Pouca dependência do Brasil em relação aos EUA passou a ser proteção após tarifa, diz Galípolo

11/08/2025 11h43

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que a pouca dependência comercial do Brasil em relação aos Estados Unidos, antes vista como uma desvantagem, agora passou a ser considerada uma proteção após a imposição de uma tarifa de 50% por Washington sobre produtos brasileiros.

Falando em evento na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em São Paulo, Galípolo ainda afirmou que os membros da autarquia têm percebido no Questionário Pré-Copom encaminhado pelo BC a economistas a percepção de um aumento de oferta no mercado brasileiro com a tarifa dos EUA, o que tenderia a reduzir preços temporariamente.

(Por Bernardo Caram e Fernando Cardoso)

