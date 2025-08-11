Por que o McDonald's está perdendo espaço entre baixa renda dos EUA

A rede de lanchonetes McDonald's anunciou, nesta quarta-feira (6), que os resultados do 2º trimestre se beneficiaram de novas propostas nos cardápios e promoções para clientes de baixa renda, apesar dos recentes desafios econômicos nos EUA. A empresa luta para reverter a tendência de queda deste público.

O que aconteceu

Chris Kempczinski, CEO do McDonald's, aponta queda de mais de 10% em clientes de baixa renda nos EUA em um ano. "A afluência nos Estados Unidos continua sendo um desafio", comentou durante uma conferência por telefone com analistas.

Clientes de baixa renda optam por itens mais baratos do cardápio ou deixam de frequentar a rede. "Há muita ansiedade e mal-estar" entre estes clientes e, por isso, "evitam ocasiões" para ir ao McDonald's, como o café da manhã, optam por menos produtos ou os mais baratos do cardápio, ou então ficam em casa, explicou Kempczinski.

Por isso, o McDonald's multiplicou as promoções e ofertas de baixo custo. Assim, ampliou promoções como cardápio de US$ 5 (cerca de R$ 27 na cotação atual) e lanches abaixo de US$ 3 (R$ 16) para atrair esse público.

Os diretores da rede também apostam no programa de fidelidade para recuperar público de baixa renda. Nos Estados Unidos, um cliente inscrito no programa visita o McDonald's, em média, 26 vezes ao ano, mais que o dobro dos que não participam do programa, que frequentam as lojas da rede 10,5 vezes por ano.

Cerca de um quarto dos clientes da rede nos EUA participa deste programa. Em comparação, assinalou Kempczinski, a adesão na China é de aproximadamente 90%.

Números do McDonald's

As vendas globais do McDonald's subiram 3,8% em um ano no mundo todo. O crescimento foi impulsionado nos países onde a rede opera sob o regime de franquia (+5,6%) e também nos quais tem estabelecimentos próprios (+4%). O grupo conta com aproximadamente 5 mil franqueados em todo o mundo.

O faturamento do grupo aumentou 5%, e o lucro líquido cresceu 11%. O primeiro chegou a US$ 6,84 bilhões de dólares (R$ 37,4 bilhões), e o segundo, US$ 2,25 bilhões (R$ 12,3 bilhões). O período avaliado foi o segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, nos Estados Unidos o aumento da receita limitou-se a crescer 2,5%.

A empresa superou sutilmente o consenso dos analistas. A FacSet esperava US$ 6,7 bilhões, ou R$ 36,5 bilhões em volume de vendas. Em relação a seu lucro líquido, o McDonald's cumpriu exatamente com a previsão.

Por ação, o lucro foi de US$ 3,19 (R$ 17,4), frente a US$ 2,97 (R$ 16,2) há um ano. O consenso dos analistas previa US$ 3,14 (R$ 17,2).