Por que EUA oferecem recompensa maior por Maduro do que por Bin Laden?

O governo dos EUA dobrou a recompensa oferecida por informações que levem à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O valor agora supera aquele prometido pelas autoridades americanas por Osama Bin Laden, após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O que aconteceu

EUA estão dispostos a pagar US$ 50 milhões (R$ 271,35 milhões) por pistas que levem à captura de Maduro por tráfico de drogas. O venezuelano também é acusado de ter "estrangulado a democracia". "Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional", acusou a procuradora-geral, Pam Bondi, no X.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk -- Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Valor é o dobro do oferecido por Bin Laden em 2001. A recompensa de US$ 25 milhões prometida por Bin Laden seria equivalente a US$ 45,5 milhões atuais após a correção monetária, segundo o Federal Reserve Bank of Minneapolis. Ou seja, os EUA estão mesmo prometendo mais por Maduro.

EUA acusaram Maduro formalmente de "narcoterrorismo" em 2020, mas recompensa já aumentou duas vezes. Ainda no primeiro mandato, Trump ofereceu US$ 15 milhões por informações que levassem à captura do presidente venezuelano. O governo de Joe Biden aumentou posteriormente o valor para US$ 25 milhões.

Procuradora diz que EUA apreenderam mais de US$ 700 milhões (quase R$ 3,8 bilhões) em bens ligados a Maduro. O montante incluiria dois jatos particulares e sete toneladas de cocaína.

O que está por trás da recompensa por Maduro

Combate aos cartéis e gangues foi uma das fortes bandeiras eleitorais de Trump. Presidente prometeu livrar os americanos de imigrantes com ligação com o tráfico que seriam responsáveis pelos altos números de mortes por overdose (acidental ou não) de fentanil —uma epidemia no país.

Trump já havia acusado o governo venezuelano de orquestrar uma "invasão dos EUA" através da gangue Tren de Aragua. No entanto, uma avaliação do Conselho Nacional de Inteligência, obtida pelo jornal "The New York Times" em fevereiro, determinou que apesar de haver contatos "de baixo nível" entre o governo de Maduro e a Tren de Aragua, a gangue não tem sua operação coordenada pelo presidente venezuelano.

Nicolás Maduro and his cronies think they're untouchable. They're wrong. We're increasing our reward offer for Maduro to up to $50 million. https://t.co/mEomEgWLcT pic.twitter.com/ltq1cdMUji -- US Dept of State INL (@StateINL) August 8, 2025

Tanto os governos de Trump quanto de Biden reconhecem o opositor de Maduro, Edmundo González Urrutia, como presidente. Para ambos, foi Urrutia o verdadeiro vencedor das eleições de 2024. Apesar disso, Trump firmou um acordo com aquele que considera ilegítimo governo venezuelano em julho, para garantir a troca de 10 americanos presos em Caracas por migrantes deportados para El Salvador.

Após a negociação com Maduro, Casa Branca deu o sinal verde para que a gigante petrolífera Chevron voltasse a extrair petróleo na Venezuela. O país latino é um grande produtor de petróleo, mas a prospecção por empresas americanas havia sido impedida por sanções do governo Trump ao país.

Manobra sobre recompensa teria o objetivo para desviar atenção do povo americano do caso Epstein, acusa Venezuela. Seu ministro das Relações Exteriores, Yvan Gil, afirmou no Telegram que o anúncio de Pam Bondi "seria a cortina de fumaça mais ridícula que já viu" para distrair o público do escândalo envolvendo o presidente e sua ligação com o caso Jeffrey Epstein.

O magnata Epstein, ex-contato de Trump morto na prisão em 2019, havia sido denunciado por abuso sexual de menores e tráfico sexual. Ele ainda foi acusado de orquestrar encontros de outros amigos poderosos, como o príncipe Andrew do Reino Unido, com menores.

A existência de arquivos de Epstein que indicariam quais figuras públicas estavam envolvidas no esquema também foi prometida por Trump em campanha. Mas a promessa não foi cumprida até então, causando divergências no movimento MAGA (Make America Great Again ou Faça a América Grande Novamente), de apoiadores do presidente.

Pam Bondi teria informado Trump em maio de que seu nome consta nos arquivos de Epstein. A informação foi reportada pela rede americana CNN. Em julho, o Departamento de Justiça chegou a afirmar que nunca encontrou a lista.

Presidente nega qualquer envolvimento com Epstein e os abusos. Mas a indefinição sobre suas ligações com um homem com que foi fotografado publicamente ao longo de anos se tornou um escândalo que ameaça a base do governo.

Recompensa alta teria maior efeito simbólico. Este gesto político indicaria que Maduro é uma prioridade para o país, na avaliação de alguns veículos da imprensa internacional. No caso de Bin Laden, a recompensa nunca foi paga porque ele foi capturado com informações da própria inteligência americana.

Aumento foi recebido com escárnio por parte do público nas redes. "Ele está na Venezuela... Mas também precisamos daqueles arquivos do Epstein", alfinetou um usuário do X após o anúncio da procuradora.