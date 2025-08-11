Polícia descarta tentativa de feminicídio no DF; advogadas veem indícios

A Polícia Civil descartou indícios de tentativa de feminicídio no caso do empresário Cléber Lúcio Borges, 55, acusado de espancar a companheira dentro de um elevador no Distrito Federal.

O que aconteceu

Delegado Marcos Lourdes disse que "em momento nenhum" o caso foi considerado tentativa de feminicídio. Loures disse ao UOL que o empresário interrompeu as agressões. "Isso demonstra que ele não queria matá-la. Ele poderia pisar, pular em cima dela, continuar socando", disse.

Polícia diz que o empresário tinha arma e munições em casa. "Ele tinha arma dentro de casa e mesmo assim, quando o elevador parou, ele não entrou em casa para pegar a arma", descreve o delegado, que vê no comportamento do empresário mais um indício para classificar o crime como violência doméstica — e não tentativa de feminicídio.

Delegado diz que "não pode dar uma classificação indevida". "Tomamos todas as providências para preservar a vida da vítima. Por mais que tenha sido brutal, não dá para dizer que foi uma tentativa de feminicídio."

Na ação, a qual o UOL teve acesso, empresário é defendido pela Defensoria Pública. O espaço segue aberto para manifestações.

É cedo para descartar possibilidades, dizem advogadas

"É muito prematuro descartar linha investigativa", diz advogada especializada em direitos das mulheres. Para Anuska de Castro Schäffer, o empresário não ter buscado a arma não anula uma eventual tentativa de feminicídio: "Vítimas [de feminicídio] são agredidas com facadas, socos e qualquer coisa que está nas mãos da pessoa". A presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB-SP, Maíra Recchia, concorda que é cedo para descartar uma possibilidade de enquadramento penal: "Não dá para descartar porque me parece que havia ânimo de matá-la", diz.

Reconhecer tentativas de feminicídio esbarra na resistência das autoridades policiais e judiciais. "É extremamente difícil reconhecer violência doméstica e feminicídio pelas autoridades. Quando sai da relação conjugal, é pior ainda", afirma Anuska. "Nesse caso, a depender do nível da brutalidade, seria possível dar cabo da vida da pessoa, mesmo sem ter tido a intenção."

Descartar tentativa de feminicídio seria "argumento da defesa" em casos como esses, diz advogada. "Temos uma grande dificuldade de as autoridades qualificarem como tentativa de feminicídio", diz Maíra. "Trata-se de uma relativização da violência, uma subjetivação. Isso demonstra o quanto as mulheres são subjugadas e relativizadas como pessoas que possuem direitos e proteção estatal."

Autoridades não analisam sob a perspectiva de gênero, diz advogada. "O Brasil tem muita legislação que visa proteger os direitos das mulheres — Lei do Feminicídio, Lei Maria da Penha, Lei Mari Ferrer. Se precisamos ter essas leis, é sinal de que a gente fracassou enquanto sociedade", diz Maíra.

Polícia investiga violência psicológica

Mulher foi internada após ter ingerido grande quantidade de medicamento, disse o delegado. "Estou investigando violência psicológica. Esse laudo [médico] vai esclarecer se ela foi internada pelos hematomas ou pelos medicamentos que estaria tomando", afirmou. De acordo com a mãe, ela sofria violências físicas e psicológicas.

Delegado espera receber os laudos médicos. "Vou receber o prontuário, e o IML (Instituto Médico Legal) vai analisar as lesões", disse Lourdes. A mulher teve fraturas no rosto e edemas no corpo, segundo a Polícia Civil. Ela foi internada em um hospital particular do Distrito Federal.

Caso foi enquadrado como violência doméstica, disse delegado. Segundo Lourdes, o empresário pode pegar até dez anos de prisão, sendo sete por violência doméstica e dois por porte ilegal de armas. A previsão do delegado é de que o caso seja encerrado em uma ou duas semanas.

Mulher foi espancada em elevador

Câmeras de segurança de um elevador registraram a agressão. O agressor é o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos. Ele aparece na gravação espancando a companheira, de 34 anos.

Vítima estava na garagem à espera do elevador para subir para o apartamento do casal. Ela foi surpreendida pelo agressor, que saiu do elevador dando socos e cotoveladas. As imagens mostram a mulher tentando se defender. Sem sucesso, ela acaba caindo no chão. O vídeo tem cerca de dois minutos.

Vítima não procurou a polícia. As autoridades foram acionadas pela mãe dela. A advogada Maíra lembra que a responsabilidade pelos encaminhamentos e pela investigação do caso é das autoridades. "Nunca podemos transferir a responsabilidade da proteção estatal para as vítimas, é mais uma forma de violência", diz.

Agressor disse que daria "lição" na companheira, disse a mãe da vítima à polícia. Antes de ser agredida, a mulher ligou para uma amiga, disse que estava com medo e perguntou se podia ir para a casa dela. Depois de estacionar o carro, a vítima planejava subir até o apartamento para pegar o cachorro e uma mala, mas foi surpreendida pelo companheiro ao tentar pegar o elevador.

Cléber tinha duas armas de fogo e mais de 500 balas em casa, apesar de não ter autorização para posse de armamentos. A prisão em flagrante foi realizada na manhã de quarta-feira, no endereço comercial do agressor, disse a polícia.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 e pelo Disque 100. O primeiro é da Central de Atendimento à Mulher, e segundo apura violações aos direitos humanos. Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.