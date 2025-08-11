Pode ser transtorno: quando a birra da criança é algo mais sério

Crianças que gritam, desobedecem, desafiam pais e professores ou têm explosões de raiva frequentes costumam ser rapidamente rotuladas como malcriadas ou birrentas.

Mas, em alguns casos, esses comportamentos podem ser um sinal de algo mais profundo: o Transtorno Opositivo-Desafiador, ou TOD. Apesar de pouco conhecido, o distúrbio afeta até 16% das crianças em idade escolar e pode ter impacto devastador na vida familiar, escolar e social.

O TOD é marcado por um padrão persistente de atitudes negativistas, provocativas e desafiadoras diante de figuras de autoridade. A criança reage de forma desproporcional a frustrações, não aceita regras, se irrita facilmente, tem baixa tolerância à frustração e não assume responsabilidade por seus erros. São comportamentos que ultrapassam os limites da rebeldia infantil comum.

Diagnóstico precoce muda tudo

O diagnóstico do TOD não é simples. Quase toda criança, em algum momento, demonstra irritação, desobediência ou descontrole emocional —especialmente quando está cansada, com fome ou frustrada. A diferença está na frequência, intensidade e persistência dessas atitudes.

Uma criança com o transtorno irá demonstrar dificuldades comportamentais por um período de pelo menos seis meses, ter problemas na escola e para fazer amizades, além de ter seu funcionamento geral comprometido por suas atitudes desafiadoras.

O reconhecimento precoce, fundamentado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), é crucial para que se inicie o tratamento e se reduza o sofrimento envolvido.

O transtorno é mais comum entre meninos de 9 a 10 anos, mas as alterações comportamentais podem surgir entre os 4 e 6 anos e se intensificar na pré-adolescência. A condição pode acompanhar a pessoa até a vida adulta se não for tratada adequadamente. Além disso, há alta incidência de comorbidades: cerca de metade das crianças com TOD também apresenta TDAH, e há correlação com o autismo e o transtorno bipolar.

A origem do TOD ainda é incerta, mas teorias apontam para fatores genéticos, desequilíbrios neuroquímicos (como disfunção na produção de serotonina e dopamina) e ambientes familiares disfuncionais. Modelos parentais muito permissivos ou autoritários também podem contribuir.

Imagem: iStock

É tratável -- com ajuda certa

Apesar do nome assustador, o TOD pode ser controlado com um plano de tratamento multidisciplinar. Ele inclui medicação (quando indicada), psicoterapia voltada à modulação do comportamento e acompanhamento escolar que incentive o engajamento do aluno.

Mudanças na dinâmica familiar são essenciais: os pais precisam combinar firmeza com empatia e clareza nas regras, assim como dar bons exemplos, dialogar com a criança e demonstrar paciência ao falar. Negociar é importante, mas algumas ordens —como arrumar o quarto— não podem ser opcionais.

*Com informações de reportagem publicada em 28/12/2020