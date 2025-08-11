Topo

Notícias

Pode ser transtorno: quando a birra da criança é algo mais sério

TOD é marcado por um padrão persistente de atitudes negativistas, provocativas e desafiadoras diante de figuras de autoridade - fizkes/Getty Images/iStockphoto
TOD é marcado por um padrão persistente de atitudes negativistas, provocativas e desafiadoras diante de figuras de autoridade Imagem: fizkes/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para VivaBem

11/08/2025 16h01

Crianças que gritam, desobedecem, desafiam pais e professores ou têm explosões de raiva frequentes costumam ser rapidamente rotuladas como malcriadas ou birrentas.

Mas, em alguns casos, esses comportamentos podem ser um sinal de algo mais profundo: o Transtorno Opositivo-Desafiador, ou TOD. Apesar de pouco conhecido, o distúrbio afeta até 16% das crianças em idade escolar e pode ter impacto devastador na vida familiar, escolar e social.

Relacionadas

Não se engane: pasta de amendoim e outras 'armadilhas' ao consumir proteína

Dentista, ela perdeu a mão após infecção: 'Isso não me impede de sonhar'

Paciente do SUS poderá ser atendido por plano de saúde: como vai funcionar?

O TOD é marcado por um padrão persistente de atitudes negativistas, provocativas e desafiadoras diante de figuras de autoridade. A criança reage de forma desproporcional a frustrações, não aceita regras, se irrita facilmente, tem baixa tolerância à frustração e não assume responsabilidade por seus erros. São comportamentos que ultrapassam os limites da rebeldia infantil comum.

Diagnóstico precoce muda tudo

O diagnóstico do TOD não é simples. Quase toda criança, em algum momento, demonstra irritação, desobediência ou descontrole emocional —especialmente quando está cansada, com fome ou frustrada. A diferença está na frequência, intensidade e persistência dessas atitudes.

Uma criança com o transtorno irá demonstrar dificuldades comportamentais por um período de pelo menos seis meses, ter problemas na escola e para fazer amizades, além de ter seu funcionamento geral comprometido por suas atitudes desafiadoras.

O reconhecimento precoce, fundamentado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), é crucial para que se inicie o tratamento e se reduza o sofrimento envolvido.

O transtorno é mais comum entre meninos de 9 a 10 anos, mas as alterações comportamentais podem surgir entre os 4 e 6 anos e se intensificar na pré-adolescência. A condição pode acompanhar a pessoa até a vida adulta se não for tratada adequadamente. Além disso, há alta incidência de comorbidades: cerca de metade das crianças com TOD também apresenta TDAH, e há correlação com o autismo e o transtorno bipolar.

A origem do TOD ainda é incerta, mas teorias apontam para fatores genéticos, desequilíbrios neuroquímicos (como disfunção na produção de serotonina e dopamina) e ambientes familiares disfuncionais. Modelos parentais muito permissivos ou autoritários também podem contribuir.

Terapia criança - iStock - iStock
Imagem: iStock

É tratável -- com ajuda certa

Apesar do nome assustador, o TOD pode ser controlado com um plano de tratamento multidisciplinar. Ele inclui medicação (quando indicada), psicoterapia voltada à modulação do comportamento e acompanhamento escolar que incentive o engajamento do aluno.

Mudanças na dinâmica familiar são essenciais: os pais precisam combinar firmeza com empatia e clareza nas regras, assim como dar bons exemplos, dialogar com a criança e demonstrar paciência ao falar. Negociar é importante, mas algumas ordens —como arrumar o quarto— não podem ser opcionais.

*Com informações de reportagem publicada em 28/12/2020

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

Após fome, Gaza ainda pode ser palco de síndrome de realimentação

MP pede abertura de inquérito contra Bolsonaro por associar Lula a ditador

Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

UE condena morte de jornalistas em ataque israelense em Gaza

Centenas de pessoas são deslocadas na Turquia enquanto autoridades combatem incêndios florestais

Ipsos-Ipec: maioria discorda de que Lula fez tudo o que podia para evitar tarifaço

Paramilitares matam 40 pessoas em campo de refugiados no Sudão

Integrantes de quadrilha que vendia pornografia infantil são presos em SP