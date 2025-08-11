Topo

Plano de ocupação total de Gaza isola 'mais do que nunca' Israel na Europa, dizem jornais

Manifestantes erguem cartazes durante um protesto antigovernamental pedindo medidas para garantir a libertação de reféns israelenses mantidos por militantes palestinos na Faixa de Gaza, em frente à sede do Ministério da Defesa de Israel em Tel Aviv, em 6 de agosto de 2025 - JACK GUEZ / AFP
RFI

11/08/2025 08h05

As reações negativas ao plano israelense de ocupar integralmente Gaza crescem como bola de neve. Os jornais franceses desta segunda-feira (11) continuam analisando as repercussões da decisão do governo de Benjamin Netanyahu, anunciada na quinta-feira (7) da semana passada, que isola Israel na Europa.

O Le Monde destaca "uma espécie de consenso para condenar a escalada militar" no enclave palestino. Citando França, Alemanha, Holanda, Portugal entre outros países, o diário avalia que, com essa decisão, "o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu perde completamente o apoio dos europeus ". Segundo o texto, isso "deve ter consequências na relação entre a União Europeia e Israel", uma vez que o bloco não renunciará a defender "os princípios fundamentais do direito internacional".

Para o Libération, Israel "está mais isolado do que nunca". O jornal questiona o plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de "acabar com o Hamas" e depois "liberar o enclave palestino", mas sem evocar quem governaria Gaza após a ofensiva militar. De acordo com o diário, a ocupação da Cidade de Gaza só deve acontecer dentro de algumas semanas, o que daria tempo ao governo israelense de "chegar a um acordo que lhe favoreçeria".

A reportagem destaca que as ameaças de Netanyahu são uma forma de pressionar o adversário. Porém, antes de tudo, Netanyahu precisará "acalmar a ira da sociedade israelense, que pede o fim da guerra e o a volta dos reféns".

Aposta arriscada

O jornal Les Echos descreve "a aposta arriscada" de Benjamin Netanyahu de "ocupar Gaza e esvaziar uma cidade de um milhão de habitantes". De acordo com a matéria, o governo israelense pretende atingir os seus objetivos até o dia 7 de outubro, data simbólica do massacre cometido pelo Hamas, em território israelense, em 2023.

No entanto, a estratégia não tem o apoio de todo o governo israelense, lembra o texto, citando a posição do chefe do Estado-Maior do Exército, o general Eyal Zamir, para quem esta ofensiva é considerada "uma armadilha estratégica". O militar se diz preocupado com os habitantes de Gaza que não aceitarão deixar o local antes da ofensiva e com a segurança dos reféns ainda nas mãos do grupo Hamas.

