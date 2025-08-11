Topo

Quando é o próximo pagamento do PIS? Veja data de depósito em agosto

O governo federal paga em agosto o abono salarial PIS/Pasep aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro - Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
11/08/2025 04h30

Os trabalhadores que comemoram aniversário nos meses de novembro e dezembro já têm data definida para o recebimento do abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo começam em 15 de agosto, marcando o encerramento do cronograma de pagamentos do benefício neste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias ao longo de 2023. Além disso, a remuneração média mensal naquele ano não pode ter ultrapassado dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640,00), e o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Os dados de vínculo empregatício precisam ter sido corretamente enviados pelo empregador, seja pela RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.

O valor pago é calculado de forma proporcional ao total de meses trabalhados em 2023, tendo como referência o salário mínimo vigente em 2025, fixado em R$ 1.518.

Como consultar e sacar o benefício

A verificação do direito ao abono pode ser feita por diferentes canais: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 da Central Alô Trabalho ou presencialmente em uma unidade do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal terá o valor creditado automaticamente. No Banco do Brasil, é possível receber via PIX, fazer transferência por TED ou sacar diretamente na agência. Para os demais, o depósito será feito em uma poupança social digital criada pela Caixa.

Calendário do PIS 2025

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto.

O governo federal estima que cerca de 25,8 milhões de trabalhadores sejam contemplados neste ano, totalizando aproximadamente R$ 30,7 bilhões destinados ao programa.

