Topo

Notícias

PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista

11/08/2025 19h34

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um casal acusado de arrecadar dinheiro para manter o funcionamento do acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército, em Brasília, no final de 2022.

Na manifestação enviada no mês passado ao STF, a procuradoria acusa Rubem Abdalla Barroso Junior e Eloisa da Costa Leite dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais.

Notícias relacionadas:

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o casal montou uma tenda de alimentação dentro do acompanhamento e solicitou doações em dinheiro, via Pix, para compra de arroz, feijão, carne, salada e suco.

Segundo os investigadores, Eloisa da Costa realizou movimentações bancárias suspeitas de aproximadamente R$ 1 milhão.

"A dinâmica do casal consistia na arrecadação de recursos, por meio de chave Pix, vinculada à conta bancária de Eloisa da Costa Leite, para posterior repasse dos valores a Rubem Abdalla Barroso Junior. Parte da quantia angariada foi destinada para incitar a prática de atos antidemocráticos mediante o fornecimento de alimentos aos frequentadores do QGEx", afirmou a PGR.

A denúncia foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos da trama golpista no Supremo. Não há prazo para julgamento da denúncia, que vai decidir se os investigados se tornarão réus pelas acusações.

Rubem Abdalla e Eloisa da Costa não indicaram nenhum advogado para realizar a defesa das acusações no STF.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump se reúne com chefe da Intel após pedir sua demissão

Quem é Diego Coronel, corregedor que analisará punições aos deputados que obstruíram a Câmara

Trump escolhe economista conservador para escritório de estatísticas trabalhistas

São Paulo enfrenta Atlético Nacional na Colômbia pela ida das oitavas da Libertadores

Casal que arrecadou R$ 1 milhão em Pix para acampamento golpista no QG é denunciado pela PGR

Trump anuncia que prorrogou por 90 dias trégua tarifária com China

ONU alerta para extermínio de geração inteira em Gaza

Trump anuncia que prorrogou em 90 dias trégua tarifária com China

Prefeita diz que intervenção de Trump em Washington é 'perturbadora'

Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MPPB

Trump escolhe Antoni, da Heritage Foundation, para chefiar Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA