Personal trainer denuncia assédio durante voo: 'Fiquei acuada, com medo'

Uma personal trainer do Rio de Janeiro denunciou que foi vítima de assédio durante um voo da companhia área angolana TAAG. A empresa emitiu uma nota na última sexta-feira informando que irá investigar o caso.

O que aconteceu

Taissa Tucci, 30, estava voltando de um intercâmbio na África do Sul. Ela fez uma escala em Luanda, na Angola, e seguia para o Brasil no domingo (3), para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Foi neste voo que três comissários a abordaram.

Comissários de bordo a assediaram após ela deixar o banheiro. Taissa explica que estava deixando a cabine quando eles pararam ela. No momento, as luzes da aeronave já estavam mais baixas e a maior parte das pessoas estava dormindo. Perto dela, havia três comissários homens e uma mulher. Ao pedir licença para passar, os homens a abordaram.

Comissário disse que marido de Taissa teria que dividi-la com ele. "Um deles me parou e falou: 'Meu colega estava comentando como você é muito bonita'. Eu disse obrigada e, quando estava saindo, ele perguntou se eu era casada. Eu disse que sim, então ele falou: 'Que pena para o seu marido'. Eu disse: 'Não, sorte a dele de estar comigo'. E ele respondeu: 'Que pena porque ele vai ter que dividir'. Eu falei: 'Não, isso não existe'.

Eles também reclamaram da Lei Maria da Penha. "Outro comissário falou: 'No Brasil tem uma coisa de que a gente não gosta'. Quando perguntei o que era, ele disse: 'A Lei Maria da Penha'. Eu respondi dizendo que essa lei protegia mulheres, e ele disse: 'Não, isso não existe'. Me senti superintimidada", conta Taissa.

Abordagem ocorreu na segunda hora do voo. Ela comenta que conviveu com os comissários por mais cerca de 6 horas, tempo previsto para chegada no Aeroporto de Guarulhos. "Fiquei muito acuada, com medo, envergonhada por não ter conseguido reagir da forma que eu deveria ter reagido. Voltei para cadeira e tomei remédio para dormir, porque eu não queria mais levantar. Sabia que ia dar vontade de ir ao banheiro de novo, mas só queria ficar ali até o voo acabar", disse ela, em um post no Instagram.

Taissa tentou não fazer contato de novo com comissários. Ela explica que estava sentada na janela e, mesmo quando eles passaram para entregar o lanche, não voltou a se comunicar com eles.

O homem que estava ao meu lado foi quem pegou o lanche e colocou [na minha mesa]. Como estava no canto, evitei contato. Estava bem constrangida, abalada. Quando eu fui descer, estava muito nervosa, falava o tempo todo que não poderia perder o meu próximo voo [para o Rio de Janeiro]. Nem prestei atenção neles na hora de sair do avião. A minha única vontade era chegar em casa e abraçar pessoas que me fizessem sentir segura. Taissa Tucci, ao UOL

BO e manifestação da empresa

Taissa fez uma reclamação formal para a empresa e registrou um boletim de ocorrência. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro que informou que o caso foi encaminhado para a Polícia Federal.

Na hora eu só não estava acreditando que aquilo tinha acontecido. Passei por tanta coisa na viagem, como um assalto, que eu já estava me sentindo ansiosa, abalada. Quando aconteceu aquilo, pensei: 'Não é possível'. Ainda estou bem ansiosa. Tenho ficado muito agoniada em lugares cheios e basicamente não saí muito de casa ainda, estou tentando me recuperar de tudo o que eu passei na viagem. Taissa Tucci, ao UOL

Empresa se manifestou. Taissa publicou um vídeo nas redes sociais explicando o que aconteceu com ela, e a empresa comentou informando que havia recebido a reclamação dela. "Seu relato é de extrema importância para nós e queremos reforçar nosso compromisso com a segurança e respeito a todos os passageiros", disse página oficial da companhia área.

A TAAG afirma que abriu um inquérito interno. Em nota à imprensa divulgada na sexta-feira passada, a empresa disse que visa a "apuração rigorosa e célere dos fatos".