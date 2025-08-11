Dentista, ela perdeu a mão após infecção: 'Isso não me impede de sonhar'

Ao enfrentar um câncer de colo do útero agressivo e complicações que levaram à perda da mão esquerda, a dentista Thais Nogueira, 46, transformou sua dor em força e recomeço.

Com uma carreira consolidada em Mauá (SP), ela se reinventou e encarou uma reabilitação difícil, com o uso de uma prótese biônica que lhe devolveu não apenas os movimentos, mas também a autonomia e a autoestima. Hoje, compartilha sua rotina nas redes sociais, onde seus vídeos já somam mais de dois milhões de curtidas.

"A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos"

Em 2021, fui diagnosticada com um câncer de colo do útero em estágio avançado. A Thais que todos conheciam seria transformada para sempre. Jamais imaginei que, após quase 20 anos de profissão, teria de recomeçar.

Devido à doença, enfrentei tratamentos longos e agressivos. Acreditei estar curada, mas logo descobri que a radioterapia havia causado uma lesão na bexiga, chamada cistite actínica. Sofri com hemorragias, internações frequentes e, por fim, uma infecção urinária.

No dia 29 de setembro de 2023, meu quadro evoluiu para uma sepse. Fiquei em coma, em estado gravíssimo. Meus órgãos começaram a falhar: rins, batimentos cardíacos, tudo descompensado. Fizeram um acesso no meu braço esquerdo, onde tive uma trombose.

Precisei receber noradrenalina em doses altas para manter a pressão e salvar minha vida, mas o medicamento comprometeu a circulação nas extremidades. Começou a necrose: o corpo sacrificando membros para preservar os órgãos vitais. A situação era praticamente irreversível, e só um milagre poderia me salvar. Aos poucos, meu corpo reagiu e recobrei a consciência.

Mas, ao acordar, como profissional da saúde, já sabia: minha mão estava perdida. Estava preta, necrosada, sem chance de recuperação. Logo depois, percebi que também havia perdido os dedos dos pés.

A pergunta que me veio foi: o que eu vou fazer da vida? Como vou trabalhar?

Ainda internada, recebi vídeos de amigas mostrando que era possível trabalhar com uma mão só. Aquilo me encheu de ânimo. Contra todas as expectativas, voltei ao trabalho.

Comecei a postar minha rotina no Instagram e TikTok como forma de distração e desabafo. As pessoas queriam saber como eu atendia. No início, improvisava com o braço, a axila, inventava soluções.

Com a ajuda de um engenheiro, consegui minha primeira prótese de resina. Simples, mas funcional. Poder segurar o espelho odontológico novamente foi libertador.

Depois, uma vaquinha organizada por amigas me permitiu adquirir minha primeira prótese biônica, no valor de R$ 150 mil. Mais tarde, por meio de uma decisão judicial e com cobertura do plano de saúde, conquistei a segunda, ainda mais avançada, avaliada em R$ 350 mil.

Passei por um treinamento intenso com uma equipe multidisciplinar da empresa. Levei manequins, fios de sutura, línguas artificiais e instrumentos odontológicos para me readaptar.

Treinei cada movimento até ter segurança para atender novamente com precisão. Para funcionar, é preciso pensar em um estímulo cerebral, mandar esse sinal para o músculo que ainda tem memória muscular. A prótese lê esse sinal e executa o movimento que desejo fazer.

Hoje, uso duas próteses com funções diferentes: uma mais firme, ideal para procedimentos que exigem força, e outra mais delicada, que me ajuda nos trabalhos estéticos, que exigem tato e sensibilidade.

Com elas, faço de tudo: implantes, próteses, procedimentos estéticos e cirurgias. Muitos pacientes nem percebem. Os que sabem sentem orgulho de serem atendidos por mim.

Muitos perguntam se a prótese causa dor. Não. Ela é pesada, claro, mas feita sob medida, com todo o cuidado para evitar dores ou feridas.

As próteses se tornaram parte da minha vaidade e identidade. Uso capas personalizadas, unhas coloridas, luvas, tatuagens, pulseiras. Não escondo o que vivi — ao contrário, mostro nas redes sociais, no consultório e em eventos.

Muita gente nem sabe que existe esse tipo de tecnologia. Sinto que é meu papel mostrar que há caminhos para quem perdeu uma mão, quero ser esse exemplo.

Hoje, falo com orgulho: sou uma mulher amputada, com sequelas, e em tratamento paliativo contra um câncer metastático no pulmão, retroperitônio e linfonodos, descoberto em maio deste ano. Mas nada disso me impede de viver, sonhar, ser dentista e mãe do Pedro, hoje com 20 anos.

É muita luta. Mas, enquanto meu coração continuar batendo e meu corpo aguentar, estarei no consultório. Gravarei meus vídeos com minha "mãozinha" biônica e atenderei com amor, mostrando a todos que a vida ainda vale a pena."

A mão biônica

A prótese biônica mais tecnológica usada por Thais é o modelo bebionic, da marca alemã Ottobock.

De acordo com o site do fabricante, o dispositivo é adequado para pessoas com atividade muscular intacta em um ou mais músculos do coto do braço.

A bebionic é uma prótese mioelétrica: ou seja, é controlada por sinais elétricos gerados quando a pessoa tenta movimentar os músculos remanescentes do braço. Sensores detectam esses sinais e os transformam em movimentos. Quando o usuário pensa em mexer a mão, os músculos se contraem, gerando um sinal — que a prótese capta e traduz em ação.

Sepse e amputação

A sepse, também conhecida como septicemia ou infecção generalizada, é uma resposta descontrolada do corpo a uma infecção, que pode danificar órgãos e tecidos, levando à morte.

"É uma condição médica extremamente séria e ameaçadora à vida, que precisa ser tratada com urgência. Ocorrem efeitos diretos das disfunções orgânicas, como queda acentuada e prolongada da pressão arterial (hipotensão), baixa oxigenação, distúrbios de coagulação e falência renal", explica Gisele Borba, infectologista do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol/UFRN).

Em relação à noradrenalina, usada para elevar a pressão arterial em pacientes com choque séptico, a médica ressalta que o medicamento pode ter efeitos colaterais severos.

"A infecção causa problemas circulatórios e hipotensão. Quando há necessidade do uso prolongado da medicação, especialmente em casos graves como o de sepse, pode sim haver evolução para amputação", afirma.

Metástases e tratamento paliativo

Agora, Thais enfrenta um novo desafio: a metástase.

Segundo a oncologista Mariana Paiva Batista, do Grupo de Tumores Ginecológicos do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), a metástase é a disseminação de células tumorais para outras partes do corpo, onde continuam a se multiplicar e formar novos tumores.

"No caso da Thais, as células originárias do colo do útero migraram e se multiplicaram em outros órgãos, mantendo suas características iniciais, o que deu origem às metástases atuais", explica a médica.

Nesse cenário, o tratamento oncológico é considerado paliativo, voltado para controle clínico da doença, alívio dos sintomas e melhoria da qualidade de vida.

Câncer de colo do útero

O principal fator de risco para o câncer de colo do útero é o HPV (papilomavírus humano), um vírus sexualmente transmissível que pode ser prevenido com vacina.

A detecção precoce é possível por meio de exames como o papanicolau e o teste de DNA-HPV.

"O teste de papanicolau identifica lesões iniciais causadas pelo HPV, que, se tratadas precocemente, não evoluem para câncer. Já o teste de DNA-HPV seleciona pacientes que necessitam de avaliação mais detalhada e possibilita tratamento precoce, quando necessário", ressalta a oncologista.

O câncer de colo do útero atinge cerca de 17 mil mulheres por ano no Brasil.