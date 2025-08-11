Topo

Notícias

Orsted planeja emissão de direitos de US$ 9,4 bilhões

São Paulo

11/08/2025 12h01

A dinamarquesa de energia renovável Orsted interrompeu os planos de vender uma participação em um projeto eólico offshore nos EUA e planeja uma emissão de direitos que poderá arrecadar US$ 9,4 bilhões, o que fez a ação cair acentuadamente em Copenhagen. Uma assembleia geral extraordinária será convocada para 5 de setembro para aprovar a emissão de direitos. A decisão acontece diante dos desdobramentos no mercado eólico americano que atrapalharam os planos de venda de ativos da companhia.

A empresa disse que não é possível concluir o desinvestimento parcial planejado e o financiamento associado do Sunrise Wind em termos favoráveis. Isso significa que a Orsted terá que financiar toda a construção do projeto por conta própria, levando a uma necessidade de financiamento de 40 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 6,24 bilhões).

A empresa enfrentou um período desafiador desde que fez uma investida agressiva no mercado eólico offshore dos EUA. Tendo lutado com gargalos na cadeia de suprimentos, taxas de juros mais altas e dificuldades para obter créditos fiscais, lançou uma reestruturação no ano passado após decidir se retirar de dois projetos eólicos de alto perfil na costa de Nova Jersey.

A indústria também enfrenta ventos contrários de uma administração do presidente americano, Donald Trump, que se opõe à energia eólica. O republicano suspendeu novos arrendamentos federais da energia limpa logo após sua posse.

Por volta das 8h05 (de Brasília), a ação da Orsted chegou a despencar 28,55% na Bolsa de Copenhagen, na Dinamarca.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Explosão é registrada em usina siderúrgica nos EUA com várias pessoas feridas, diz mídia

Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Sem pão, sem gasolina e sem dólares: o mal-estar na Bolívia a dias das eleições

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile