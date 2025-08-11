ONU chama assassinato de jornalistas por Israel de "grave violação" do direito internacional

GENEBRA (Reuters) - O escritório de direitos humanos da ONU condenou na segunda-feira o assassinato de seis jornalistas palestinos em Gaza, dizendo que as ações dos militares de Israel representaram uma "grave violação do direito internacional humanitário".

A publicação na plataforma de mídia social X foi acompanhada por uma fotografia de tendas azuis achatadas ao lado de um muro crivado de balas na Cidade de Gaza.

(Reportagem de Emma Farge)