Onda de calor atinge Europa e provoca incêndios nos Bálcãs - Temperaturas recordes foram registradas em estações na França e na Hungria. Queimadas se espalharam por Montenegro, Albânia, Bulgária e Turquia, obrigando evacuações.Uma onda de calor que atinge partes da Europa disparou alertas meteorológicos em todo o continente, elevou as temperaturas a níveis recordes na França e na Hungria, e provocou incêndios florestais na região dos Bálcãs, onde famílias precisaram ser evacuadas nesta segunda-feira (11/08).

No sul da França, recordes de temperatura foram quebrados em quatro estações meteorológicas. Na cidade de Bordeaux os termômetros marcaram 41,6 °C, superando o recorde anterior de 41,2 °C registrado em 2019. Bergerac, Cognac e Saint-Girons também bateram recordes absolutos, segundo o serviço meteorológico nacional, Meteo France.

O órgão também colocou 12 departamentos sob alerta vermelho, que corresponde a uma onda de calor extrema, excepcional devido à sua duração, intensidade e extensão geográfica, com impacto significativo na saúde e nas atividades humanas.

Este nível de alerta foi emitido apenas oito vezes no país desde que o sistema de notificação foi criado, em 2004. A previsão é que outros quatro departamentos também sejam colocados nesse nível de risco na terça-feira.

No departamento de Aude, por exemplo, centenas de bombeiros permaneciam na zona rural protegendo os limites de um incêndio florestal que queimou 16 mil hectares (160 quilômetros quadrados) na última semana. Autoridades dizem que o fogo está sob controle, mas alertam que não será totalmente extinto por semanas.

"As temperaturas máximas ainda podem subir mais", disse o meteorologista Patrick Galois, da Meteo France, a jornalistas. Segundo ele, o fenômeno pode se estender até 19 ou 20 de agosto.

"Não se engane. Isso não é 'normal, é verão'. Não é normal, é um pesadelo", disse o climatologista agrícola Serge Zaka à emissora francesa BFMTV, em Montauban, onde o calor sufocante persistiu durante o dia todo.

Hungria registra calor recorde

No domingo, o sudeste da Hungria registrou um novo recorde nacional de 39,9 °C, superando a marca anterior obtida em 1948. Budapeste também bateu o recorde de calor da cidade, com 38,7 °C.

Diante do calor extremo e da seca, as autoridades impuseram uma proibição nacional de fazer fogueiras.

No Reino Unido, o departamento meteorológico nacional espera que a quarta onda de calor do verão atinja o pico de 33 °C em Londres na terça-feira. A Agência de Segurança de Saúde emitiu um alerta amarelo para idosos e pessoas com condições médicas.

Incêndios forçam evacuações nos Bálcãs

Na região dos Bálcãs, incêndios florestais forçam evacuações em diversos países.

Montenegro registrou incêndios próximos à capital, Podgorica, e ao longo da costa do Mar Adriático. Famílias foram evacuadas de uma área ao norte da capital, enquanto unidades do Exército foram acionadas para proteger as ruínas da antiga cidade de Duklja.

O alto funcionário de emergências Nikola Bojanovic descreveu a situação como "catastrófica". Autoridades pediram que a população economize água potável para evitar racionamentos e pediram ajuda a países vizinhos.

A onda de calor também atingiu a cidade de Mostar, no sul da Bósnia, que registrou 43 °C. Na Sérvia, agricultores renovaram pedidos por abastecimento emergencial de água para o gado, após riachos e lagoas diminuírem de nível devido à seca.

Na Albânia, 800 soldados foram destacados para ajudar no combate de quase 40 focos de incêndio que surgiram nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Defesa do país.

As chamas avançaram sobre a área costeira ao sul do país, a cerca de 160 quilômetros ao sul da capital, onde várias casas foram destruídas na noite de domingo, conforme reportado pela mídia local.

Na Bulgária, quase 200 focos de queimadas florestais foram registrados. A maioria foi controlada, mas a situação continua "muito desafiadora", segundo a unidade nacional de segurança contra incêndios. Três grandes focos persistem ao longo das fronteiras com Grécia e Turquia. Mais de 100 bombeiros e equipes de emergência combatem as chamas.

Incêndio força fechamento do estreito de Dardanelos

Na Turquia, um incêndio florestal alimentado pelas altas temperaturas e ventos fortes forçou a evacuação de casas e de um campus universitário, além de suspender o tráfego marítimo no noroeste do país.

O fogo começou em um campo agrícola na província de Canakkale e se espalhou para áreas florestais, apenas dois dias depois de equipes terem controlado outro incêndio semelhante na região.

O governador de Canakkale, Omer Toraman, informou que o estreito de Dardanelos – passagem que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara – foi fechado para permitir a operação de aviões e helicópteros de combate ao fogo.

gq/bl (AFP, AP, OTS)