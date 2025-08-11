Topo

Notícias

OMC confirma queixa formal do Brasil contra tarifaço de Trump

São Paulo

11/08/2025 11h56

São Paulo, 11 - O Brasil protocolou pedido de consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as medidas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, contra o País, confirmou a entidade com sede em Genebra nesta segunda-feira, 11. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) já havia anunciado a abertura da disputa na semana passada, mas a nota da OMC diz que o documento começou a circular entre os membros da Organização nesta segunda-feira. Pelo ofício, o governo brasileiro alega que os norte-americanos violam várias disposições do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) de 1994 e do Entendimento sobre Solução de Controvérsias (DSU). O argumento é de que eventuais reparações deveriam ser buscadas por meio das regras dos tratados, não por tarifas. Os EUA impuseram a chamada "tarifa recíproca" de 10% aos produtos brasileiros, além de uma sobretaxa adicional de 40% pelo que consideram injustiças no julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Entre as reclamações, o Brasil afirma que Washington isentou alguns parceiros comerciais do tarifaço extra, mas não o País, o que representa uma discriminação dos produtos nacionais. Brasília diz também que os EUA excederam o limite que uma nação pode cobrar de itens estrangeiros. "O Brasil aguarda com expectativa uma resposta dos Estados Unidos a este pedido e a fixação de uma data mutuamente conveniente para a realização das consultas", conclui o documento.O pedido de consulta abre formalmente a disputa e fornece um período para que as duas partes discutam a questão. Se após 60 dias as discussões não tiverem resultado, o autor da queixa pode pedir a arbitragem de um painel.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PF investiga Bolsonaro por suposto post que associa Lula a ex-ditador sírio

Trump anuncia controle da polícia de Washington e envio de tropas

Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo

OMC confirma queixa formal do Brasil contra tarifaço de Trump

Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

Registros do grande júri da parceira de Epstein Ghislaine Maxwell permanecerão sigilosos

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia