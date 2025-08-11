O que torna a capital dos EUA especial?

A capital dos Estados Unidos não é uma cidade como qualquer outra, mas goza de um status legal e político único no país.

Washington, D.C., um movimentado centro urbano com 700 mil habitantes, é a sede do governo e abriga a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte.

Ao contrário dos 50 estados do país, a cidade tem uma relação peculiar com o governo federal, que limita sua autonomia e concede ao Congresso controle sobre os assuntos locais.

Políticos republicanos afirmam que essa cidade, governada pelos democratas, está sob o jugo da criminalidade e repleta de pessoas em situação de rua.

- Sem representação -

A cidade foi estabelecida pela Constituição em 1790 como um distrito federal porque os fundadores da nação queriam que a capital fosse independente da influência de qualquer estado.

O território foi cedido por Maryland e Virgínia, mas a parte desta última foi devolvida em 1847.

Devido ao seu status federal, Washington é governada sob a autoridade do Congresso.

Seus habitantes pagam impostos federais, mas não têm representação eleitoral na Câmara dos Representantes nem no Senado. Daí o slogan "impostos sem representação".

- Autonomia limitada -

Em 1973, o Congresso aprovou uma lei que permite aos habitantes eleger um prefeito e um conselho municipal, mas mantém para si o direito de revisão e veto sobre suas decisões.

O Congresso também controla o orçamento da cidade, o que gerou tensões políticas quando os congressistas bloquearam iniciativas locais sobre a legalização da maconha, os direitos reprodutivos e o financiamento da polícia.

- Estado número 51? -

Os defensores de transformar a capital no 51º estado argumentam que é necessário acabar com uma flagrante violação dos direitos civis nos Estados Unidos.

Apesar de não terem voz nas votações do Congresso, os residentes da cidade lutam e morrem nas guerras dos Estados Unidos e enfrentam uma carga tributária federal mais alta que nos 50 estados.

Além disso, argumentam que os moradores da capital merecem representação no Congresso e autonomia local.

Em 2021, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei para transformar o Distrito de Columbia no 51º estado. A proposta ficou parada no Senado.

Os opositores afirmam que a cidade nunca teve a intenção de ser um estado e que sua transformação exigiria uma emenda constitucional.

Uma emenda constitucional ratificada em 1961 concedeu à cidade votos no colégio eleitoral presidencial.

- Crimes -

Washington não está entre as 10 cidades americanas com as taxas mais altas de crimes violentos.

Ainda assim, na década de 1990, as taxas de homicídios subiram, chegando a cerca de 480 mortes em 1991, durante uma epidemia de crack.

A criminalidade diminuiu na década de 2000, mas voltou a aumentar após a pandemia de covid-19.

Em 2023, os homicídios atingiram o maior número em 20 anos, com 274 mortes, um aumento de 36% em relação ao ano anterior.

Os dados preliminares para 2024 indicam queda, com uma redução de 32% nos homicídios em comparação com 2023, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana. Os crimes violentos diminuíram 35% desde aquele ano.

