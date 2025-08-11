Topo

Notícias

Nvidia e AMD pagarão aos EUA 15% da receita com venda de chips para China, diz autoridade

11/08/2025 08h01

Por Karen Freifeld

(Reuters) - A Nvidia e a AMD concordaram em dar ao governo dos Estados Unidos 15% da receita das vendas para a China de chips de computador avançados, disse uma autoridade dos EUA no domingo, em um movimento incomum que provavelmente irá abalar as empresas norte-americanas.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu as vendas de chips H20 para a China em abril, mas a Nvidia anunciou no mês passado que Washington havia dito que permitiria que a empresa retomasse as vendas e que esperava iniciar as entregas em breve.

Outra autoridade dos EUA disse na sexta-feira que o Departamento de Comércio havia começado a emitir licenças para a venda de chips de inteligência artificial H20 para a China.

O acordo para pagar o governo dos EUA com as vendas na China é incomum para um presidente e marca a mais recente intervenção de Trump na tomada de decisões corporativas.

Ele vem pressionando executivos de empresas para que invistam nos Estados Unidos para fortalecer os empregos e a indústria nacionais, e exigiu na semana passada que o novo CEO da Intel, Lip-Bu Tan, renunciasse imediatamente, chamando-o de "altamente conflituoso" devido a seus vínculos com empresas chinesas.

"É uma loucura", disse Geoff Gertz, membro sênior do Center for New American Security, um think tank independente em Washington.

"Ou a venda de chips H20 para a China é um risco à segurança nacional e, nesse caso, não deveríamos estar fazendo isso, ou não é um risco à segurança nacional e, nesse caso, por que estamos aplicando essa penalidade extra à venda?"

Quando questionado se a Nvidia havia concordado em pagar 15% da receita aos Estados Unidos, um porta-voz da empresa disse em um comunicado: "Seguimos as regras estabelecidas pelo governo dos EUA para nossa participação nos mercados mundiais".

A AMD não respondeu a um pedido de comentário sobre a notícia, que foi relatada pela primeira vez pelo Financial Times no domingo. O Departamento de Comércio dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Ministério das Relações Exteriores da China, procurado para comentar nesta segunda-feira, disse que a China expressou repetidamente sua posição sobre a questão das exportações de chips dos EUA para a China. No passado, o ministério acusou os EUA de usarem questões tecnológicas e comerciais para "conter e suprimir maliciosamente a China".

(Reportagem adicional de Yazhini MV e Gnaneshwar Rajan em Bengaluru, Liam Mo e Che Pan em Pequim)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Jornal: Bolsonaro queria seguir após derrota, disse assessor de Braga Netto

SP segue com frio intenso nesta semana

Decreto reabre prazo de renegociação de dívidas em regularização fundiária rural

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'

Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP