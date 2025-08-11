Nvidia e AMD pagarão aos EUA 15% da receita com venda de chips para China, diz autoridade

Por Karen Freifeld

(Reuters) - A Nvidia e a AMD concordaram em dar ao governo dos Estados Unidos 15% da receita das vendas para a China de chips de computador avançados, disse uma autoridade dos EUA no domingo, em um movimento incomum que provavelmente irá abalar as empresas norte-americanas.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu as vendas de chips H20 para a China em abril, mas a Nvidia anunciou no mês passado que Washington havia dito que permitiria que a empresa retomasse as vendas e que esperava iniciar as entregas em breve.

Outra autoridade dos EUA disse na sexta-feira que o Departamento de Comércio havia começado a emitir licenças para a venda de chips de inteligência artificial H20 para a China.

O acordo para pagar o governo dos EUA com as vendas na China é incomum para um presidente e marca a mais recente intervenção de Trump na tomada de decisões corporativas.

Ele vem pressionando executivos de empresas para que invistam nos Estados Unidos para fortalecer os empregos e a indústria nacionais, e exigiu na semana passada que o novo CEO da Intel, Lip-Bu Tan, renunciasse imediatamente, chamando-o de "altamente conflituoso" devido a seus vínculos com empresas chinesas.

"É uma loucura", disse Geoff Gertz, membro sênior do Center for New American Security, um think tank independente em Washington.

"Ou a venda de chips H20 para a China é um risco à segurança nacional e, nesse caso, não deveríamos estar fazendo isso, ou não é um risco à segurança nacional e, nesse caso, por que estamos aplicando essa penalidade extra à venda?"

Quando questionado se a Nvidia havia concordado em pagar 15% da receita aos Estados Unidos, um porta-voz da empresa disse em um comunicado: "Seguimos as regras estabelecidas pelo governo dos EUA para nossa participação nos mercados mundiais".

A AMD não respondeu a um pedido de comentário sobre a notícia, que foi relatada pela primeira vez pelo Financial Times no domingo. O Departamento de Comércio dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Ministério das Relações Exteriores da China, procurado para comentar nesta segunda-feira, disse que a China expressou repetidamente sua posição sobre a questão das exportações de chips dos EUA para a China. No passado, o ministério acusou os EUA de usarem questões tecnológicas e comerciais para "conter e suprimir maliciosamente a China".

(Reportagem adicional de Yazhini MV e Gnaneshwar Rajan em Bengaluru, Liam Mo e Che Pan em Pequim)