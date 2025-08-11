Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu hoje autorização ao ministro Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Nikolas quer visitar Bolsonaro amanhã ou quarta. Ele pediu que Moraes indique as condições para a visita, "a fim de que não se tenha quaisquer dúvidas ou imprecisões" sobre o encontro.

Bolsonaro pode receber visitas de advogados e familiares. Já outros visitantes devem pedir autorização ao STF. Quem for à casa do ex-presidente está proibido de usar o celular, tirar fotos ou fazer gravações.

Além de Nikolas, outros aliados pediram hoje para visitar Bolsonaro. O líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hattem (Novo-RS), protocolou pedido. Também estão na lista de espera os deputados estaduais Márcio Gualberto (PL-RJ) e Bruno Engler (PL-MG), o vereador de Belo Horizonte Vile dos Santos (PL-MG) e o ex-deputado e presidente estadual do PL de Goiás, Fred Rodrigues.

O ex-presidente já recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Na semana passada, Moraes também autorizou as visitas da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) e dos deputados federais Junio Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Zucco (PL-RS).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4. A ordem aconteceu após o descumprimento da proibição de não usar redes sociais. Para Moraes, o ex-presidente desrespeitou a medida ao participar de manifestação por chamada de vídeo e produzir "conteúdo pré-fabricado" para aliados.