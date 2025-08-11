Topo

Natura lucra R$195 mi no 2º tri após prejuízo um ano antes

11/08/2025 19h57

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura reportou lucro líquido consolidado de R$195 milhões no segundo trimestre, uma reversão do prejuízo de R$859 milhões registrado um ano antes, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da companhia foi de R$795,6 milhões no mesmo período, uma alta de 4,5% quando comparado ao Ebitda recorrente do segundo trimestre de 2024.

Os dados refletem a reclassificação da Avon International e da Avon América Central e República Dominicana como ativos mantidos para venda, sendo que no ano passado ambas foram contabilizadas como operações descontinuadas.

O lucro líquido das operações continuadas da Natura totalizou R$444,8 milhões no segundo trimestre, também uma reversão da perda de R$872,8 milhões reportada um ano antes.

O grupo, que incorporou a controladora Natura&Co em uma operação de reestruturação em junho, alcançou receita líquida de R$5,7 bilhões no segundo trimestre, declínio de 1,7% ano a ano, um faturamento abaixo de expectativa média de analistas de R$7,5 bilhões, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

