'Não concordamos com esse tipo de atitude', diz Motta sobre Eduardo nos EUA

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a atuação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA, dizendo que o "país não pode sofrer por atitudes de um deputado no exterior".

O que aconteceu

Motta disse que Eduardo está agindo contra o país. Em entrevista à revista Veja, afirmou que é legítimo defender politicamente o ex-presidente e pai de Eduardo, Jair Bolsonaro (PL), mas que não se pode adotar posturas que prejudiquem a economia brasileira. "Não pode ser admitido", falou Motta, que disse que vai trabalhar para que as negociações de Eduardo não "tragam danos contra a economia do país".

Motta criticou a articulação de Eduardo com o governo de Donald Trump. O deputado do PL, que está nos EUA, busca apoio de Trump para evitar a condenação do pai por tentativa de golpe de Estado.

Para o presidente da Câmara, Eduardo não está agindo como um deputado federal. "Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país", disse. "Nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam, ninguém pode concordar em ter o seu país sendo prejudicado pela atitude de um parlamentar. Isso não me parece ser condizente com a postura de um deputado federal."

Motta prometeu tratamento igualitário quando for debatida a situação do deputado. Disse que Eduardo será tratado como qualquer outro parlamentar, sem privilégios ou prejuízos, dentro do regimento da Casa.

Eu não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país, trabalhando, às vezes, por medidas que prejudiquem o seu país de origem e que tragam danos à economia do país. Isso não pode ser admitido.

Com relação às questões inerentes ao seu mandato, nós iremos tratar o deputado Eduardo Bolsonaro como trataremos todo e qualquer parlamentar. Para essa presidência, não existe um parlamentar que é mais deputado do que outro. Dentro daquilo que rege o nosso Conselho de Ética, é como trataremos o deputado Eduardo Bolsonaro, sem ter a ele dado nenhum privilégio e também nenhum prejuízo pelo fato de ele estar aí tendo esse comportamento.

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara

Motta está em diálogo com o Executivo e Judiciário

Motta lembrou que é inédito um presidente americano impor tarifas e sanções a um ministro do STF, citando o caso de Alexandre de Moraes. Em entrevista recente à revista Oeste, Eduardo afirmou que Motta também poderia sofrer sanções do presidente dos EUA, se não pautar a anistia.

O presidente da Câmara afirmou que a Casa é o "palco principal" da ebulição política. Mesmo alegando que prefere se manter imparcial diante das crises, como o motim de deputados bolsonaristas na última semana, Motta alertou que as atitudes dos parlamentares podem levar à perda de apoio no plenário. "A larga maioria, mais de 400 parlamentares, não concorda com esse formato de obstrução", disse ele.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu abrir sessão após motim bolsonarista Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

É importante também registrar que, na história recente do Brasil, nós nunca vivemos um ambiente em que o presidente americano decidiu, de forma inesperada, impor tarifas e sanções a um ministro da Suprema Corte brasileira. Tudo isso traz uma ebulição muito grande para a política e, principalmente, para a Câmara dos Deputados, que é o palco principal dessa ebulição. Aqui nós temos a maior representatividade eleitoral brasileira, numa casa com mais de 500 parlamentares.