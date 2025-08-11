‘Faz tudo’ na cozinha: multiprocessador fatia alimentos e até espreme fruta

Na busca por mais praticidade na cozinha, decidi investir em um multiprocessador de alimentos. O escolhido foi o modelo All in One Maximus, da Philco. Além de processador, ele funciona como liquidificador, batedeira e espremedor de frutas.

Com ele é possível fazer basicamente tudo, desde bolo e suco até ralar e processar alimentos. Mas será que esse tipo de produto 'faz tudo' vale a pena? Confira as minhas impressões sobre esse multiprocessador:

O que gostei

Multifunções. Hoje em dia, quanto mais o eletrodoméstico faz, melhor. Por isso, gostei que esse multiprocessador tem basicamente tudo o que preciso na cozinha. Como ele funciona também como liquidificador, espremedor de frutas e batedeira, já elimino a necessidade de ter outros três produtos.

Ele também vem com lâminas maiores para processar os alimentos, o que ajuda bastante na hora de cozinhar. Já usei ele em todas as funções, e elas cumprem o que prometem.

Multiprocessador vem com diversos utensílios Imagem: Arquivo Pessoal

Variedade de acessórios. Outro ponto que considero positivo é a quantidade de acessórios que acompanha o produto. São duas jarras, sendo uma para o liquidificador e outra para o espremedor de frutas, e um recipiente maior para as demais funções. Também possui sete lâminas para fatiar ou ralar, além de duas maiores para processar os alimentos.

Fácil de usar. Apesar de ter várias funções e diversos acessórios, todos são bem fáceis de usar. Para a troca das lâminas, por exemplo, basta encaixar e desencaixar.

Economia. Outra vantagem é a economia de espaço e dinheiro, já que tenho quatro eletrodomésticos em apenas um.

Silencioso. O aparelho é silencioso em todas as funções, o que ajuda, pois dá para usá-lo a qualquer hora do dia sem atrapalhar ninguém.

Pontos de atenção

Tamanho da entrada do fatiador. O ponto de atenção para mim fica por conta do tamanho da entrada do fatiador. Achei um pouco pequena e, dependendo do alimento, é necessário cortá-lo antes de colocar para fatiar.

Valor. O produto não é muito barato, por isso, é importante avaliar se realmente você precisa de todas as funções desse multiprocessador antes de adquirir um.

O que mudou para mim

Sou o tipo de pessoa que gosta de otimizar tudo, incluindo na hora de comprar eletrodomésticos. O fato de ter várias funções em um único produto ajuda bastante na preparação das refeições do dia a dia.

Com ele, passei a consumir mais legumes, já que deixo tudo o que vou usar durante a semana fatiado, e também comecei a fazer suco em casa, deixando os de supermercado de lado. Além de ter uma alimentação mais saudável, economizo na hora de fazer as compras no mercado.

Para quem eu indico

Eu indico esse multiprocessador para quem quer praticidade e versatilidade na hora de cozinhar, já que é possível fazer praticamente tudo com ele.

Por cumprir a função de quatro produtos, também indico para quem mora em apartamento ou tem pouco espaço nos armários.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.