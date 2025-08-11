Mulher morre com tiro na cabeça no litoral de SP; suposto namorado é preso

Uma mulher de 22 anos foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa, no sábado (9), em Monguagá, litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Maria Kauane Domingos da Silva chegou a ser levada para um hospital em Praia Grande, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada ontem.

Suspeito foi preso ontem próximo ao hospital onde ela estava internada. Inicialmente, Cleon dos Santos Pires Querido, 27, negou qualquer envolvimento no crime, mas depois disse que foi o mandante do assassinato.

Os dois namoravam há cerca de dois anos, segundo o homem. Laís Domingos, tia da mulher, negou, ao jornal A Tribuna, que eles mantinham um relacionamento.

"Ele era obcecado por ela", diz tia. "Mas ela sempre deixou claro que não tinha interesse em manter nenhuma relação com ele", acrescentou. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum.

Crime foi cometido por ciúmes, afirmou Cleon. "Ele disse que ela era garota de programa e ele estava com ciúmes. O suspeito afirmou que queria que ela 'saísse dessa vida' e que ele dava boas condições para ela", explicou ao UOL a delegada Izabela Coelho Fernandes, da Delegacia de Defesa da Mulher de Mongaguá.

Cleon está preso temporariamente no município de Peruíbe. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço está aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.