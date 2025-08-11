Topo

Mortes por dengue em Bangladesh superam 100 e agosto pode ser pior

11/08/2025 10h34

DACA (Reuters) - Bangladesh está enfrentando um aumento nos casos e mortes por dengue, com especialistas em saúde alertando que agosto pode trazer um surto ainda mais grave da doença transmitida por mosquitos se medidas urgentes não forem tomadas.

A dengue matou 101 pessoas e infectou 24.183 até agora neste ano, segundo dados oficiais, impondo uma severa pressão sobre o já sobrecarregado sistema de saúde do país.

Um aumento acentuado no número de mortes tem acompanhado a disparada nos casos. Dezenove pessoas já morreram de dengue até agora em agosto, após 41 mortes em julho — mais do que o dobro das 19 mortes de junho.

"A situação é crítica. O vírus já está espalhado por todo o país e, sem uma intervenção agressiva, os hospitais ficarão sobrecarregados", disse Kabirul Bashar, entomologista da Universidade de Jahangirnagar.

"Agosto pode registrar pelo menos três vezes mais casos do que julho, e os números podem atingir o pico em setembro."

Autoridades de saúde estão recomendando as pessoas a usar repelentes de mosquitos, dormir sob mosquiteiros e eliminar a água parada onde os mosquitos se reproduzem.

"Precisamos de pulverização coordenada e ações de limpeza comunitária, especialmente em zonas de alto risco", disse Bashar.

Especialistas afirmam que a mudança climática, juntamente com o clima quente e úmido e a chuva intermitente, criaram as condições ideais para a reprodução do mosquito Aedes, transmissor do vírus da dengue.

O ano mais mortal já registrado foi 2023, com 1.705 mortes e mais de 321.000 infecções relatadas.

(Reportagem de Ruma Paul)

