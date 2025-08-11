Topo

Notícias

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia

11/08/2025 11h35

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay, baleado durante um comício em Bogotá em junho, morreu nesta segunda-feira (11) após ser submetido a várias cirurgias e a dois meses de cuidados intensivos. O falecimento de um dos principais pré-candidatos às eleições presidenciais no país embaralha o cenário político e obriga a direita a buscar um novo representante.

O anúncio da morte do senador foi feito pela esposa, Claudia Tarazona, nas redes sociais. "Você será para sempre o amor da minha vida. Obrigada por uma vida cheia de amor", escreveu no Instagram junto a uma foto ao lado do marido.

Miguel Uribe Turbay tinha 39 anos e deixa um filho de dois anos, além de três enteadas adolescentes que considerava como filhas, frutos de um casamento anterior da esposa. O senador conservador foi alvo de tiros em 7 de junho durante um comício em um bairro popular da capital colombiana. O atirador é um rapaz de 15 anos, cujas motivações não são conhecidas até o momento. Duas balas atingiram a cabeça de Uribe. 

As autoridades prenderam seis suspeitos relacionados ao ataque, incluindo o atirador. Dissidentes da extinta guerrilha Farc são apontados como possíveis autores intelectuais do crime, que continua sendo investigado.

"Hoje é um dia triste para o país", escreveu a vice-presidente colombiana, Francia Márquez, em uma mensagem na rede social X. "A violência não pode continuar marcando nosso destino. A democracia não se constrói com balas nem com sangue, se constrói com respeito, com diálogo", acrescentou.

Cartas embaralhadas

O ataque que tirou a vida de Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país marcado pela violência e atentados a políticos nas décadas de 1980 e 1990. Além disso, a ausência do político conservador embaralha as cartas da pré-campanha. 

Embora as candidaturas para o pleito ainda não tenham sido oficializadas, Uribe já havia anunciado no ano passado sua intenção de concorrer à presidência do país. O senador de direita era um fervoroso crítico do presidente colombiano, Gustavo Petro, e da esquerda em geral.

No Parlamento, Uribe liderou diversos debates contra as guerrilhas e a política de negociações de paz conduzida pelo presidente Petro, ex-integrante do extinto Movimento 19 de abril (M-19). O político conservador também era um dos principais críticos das reformas sociais promovidas pelo atual chefe de Estado.

Sua ausência na pré-campanha eleitoral obriga o partido de direita Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, a reorganizar sua estratégia e a buscar uma nova liderança que mantenha o eleitorado mobilizado. Apesar de terem o mesmo sobrenome, o senador não tinha nenhum vínculo familiar com o ex-chefe de Estado.

Vida marcada pela guerrilha

Miguel Uribe Turbay nasceu em uma influente família colombiana. Seu avô, Julio César Turbay, foi presidente da Colômbia entre 1978 e 1982. A vida do senador também foi marcada pela violência do conflito armado colombiano. Sua mãe, a célebre jornalista Diana Turbay, morreu após ser sequestrada por ordem do narcotraficante Pablo Escobar, em 1991. Na época, Uribe tinha cinco anos.

Na juventude, o senador estudou em uma das melhores escolas de Bogotá. Mais tarde, formou-se em Direito e obteve um mestrado na Universidade de Harvard. Foi vereador em Bogotá e depois candidato à prefeitura da capital, mas não conseguiu se eleger. Apesar da derrota, ganhou visibilidade nacional e se afirmou como uma liderança emergente da direita. Desde 2022, Uribe ocupava o cargo de senador pelo partido Centro Democrático. 

Momentos antes de ter sido baleado, Uribe discursava e prestava homenagem à mãe, dizendo ter vivido a violência "na própria pele". Em 2021, em entrevista à revista Bocas, disse que havia perdoado todos os envolvidos na morte de Diana Turbay. "A reconciliação é a única coisa que ajuda a seguir em frente e superar um momento tão difícil", afirmou.

(RFI com AFP

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

PF investiga Bolsonaro por suposto post que associa Lula a ex-ditador sírio

Trump anuncia controle da polícia de Washington e envio de tropas

Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo

OMC confirma queixa formal do Brasil contra tarifaço de Trump

Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

Registros do grande júri da parceira de Epstein Ghislaine Maxwell permanecerão sigilosos

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia