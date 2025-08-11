Morre pré-candidato à presidência baleado há dois meses na Colômbia

O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe, que foi alvo de um ataque a tiros em junho, morreu após passar dois meses em cuidados intensivos e enfrentar várias cirurgias, informou sua esposa na madrugada desta segunda-feira (11).

"Sempre será o amor da minha vida. Obrigado por uma vida cheia de amor", escreveu María Claudia Tarazona em sua conta no Instagram. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", acrescentou. O estado de saúde do político se agravou no sábado, após sofrer uma nova hemorragia cerebral, informou a clínica em que estava internado.

