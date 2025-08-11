Topo

Notícias

Morre pré-candidato à presidência baleado há dois meses na Colômbia

11/08/2025 07h28

O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe, que foi alvo de um ataque a tiros em junho, morreu após passar dois meses em cuidados intensivos e enfrentar várias cirurgias, informou sua esposa na madrugada desta segunda-feira (11). 

"Sempre será o amor da minha vida. Obrigado por uma vida cheia de amor", escreveu María Claudia Tarazona em sua conta no Instagram. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", acrescentou. O estado de saúde do político se agravou no sábado, após sofrer uma nova hemorragia cerebral, informou a clínica em que estava internado.

bur/pc/jc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Catar diz que morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza foi 'ataque deliberado" de Israel

Ataque israelense mata jornalistas da Al Jazeera em Gaza

UE tem reunião de emergência sobre a Ucrânia antes do encontro Putin-Trump

Veículo pega fogo na Marginal Tietê, em SP, e interdita trecho da via

Morre Miguel Uribe, presidenciável baleado em comício na Colômbia

Catar denuncia que jornalistas da Al Jazeera mortos em Gaza foram alvos da ataque 'deliberado' de Israel

Morre pré-candidato à presidência baleado há dois meses na Colômbia

Iphan faz atividades gratuitas e divulga Patrimônio Cultural do Brasil

Alemães criticam Merz por não proteger exportações em meio à ofensiva tarifária de Trump

Greta Thunberg anuncia nova flotilha de ajuda para Gaza

Tribunal ordena captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Délhi