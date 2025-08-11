Morre Miguel Uribe, presidenciável baleado em comício na Colômbia

O pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, 39, morreu hoje, meses após um atentado a tiros. O senador estava em estado crítico.

O que aconteceu

Morte foi confirmada dois meses após ele ser baleado em um evento de campanha. O senador da oposição era um dos favoritos ao cargo de presidente do país.

Uribe, que foi atingido por dois tiros na cabeça e um no joelho, teve piora no estado de saúde nesta semana. Ele estava internado na Fundación Santa Fe, em Bogotá. .

Quem era Miguel Uribe

Conservador, Miguel Uribe, 39, era candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático. O político nasceu em 28 de janeiro de 1986 em Bogotá e era casado com María Claudia Tarazona. Ele deixa um filho.

Trajetória acadêmica vai além da Colômbia. Ele formou-se em direito pela Universidad de los Andes, em Bogotá, onde também fez um mestrado de políticas públicas. No exterior, um mestrado em administração pública por Havard.

Presença da política começou em casa. Uribe era neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay. O avô esteve à frente do governo de 1978 a 1982 pelo Partido Liberal.

Violência marcou a infância. Ele era filho da jornalista Diana Turbay. Ela foi sequestrada em 1990 por um grupo armado que era liderado por Pablo Escobar e foi morta durante uma operação de resgate em 1991.

Os fatos são narrados nas páginas do romance "Notícia de um Sequestro", do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. A publicação inclui uma menção a Miguel durante a espera de cinco meses entre o sequestro e o assassinato.

Eu poderia ter crescido à procura de vingança, mas decidi fazer a coisa certa: perdoar, mas nunca vou esquecer.

Miguel Uribe Turbay

Ele cresceu ao lado do pai Miguel Uribe Lono. A avó Nydia Quintero de Balcázar também foi um dos pilares na sua criação.

Vida política foi iniciada em 2012. Uribe foi eleito vereador mais jovem em Bogotá pelo Partido Liberal Colombiano, aos 26 anos. Na gestão de Enrique Peñalosa, ele foi nomeado secretário de governo quatro anos mais tarde.

Em 2018, o político foi indicado pela organização internacional One Young World como um dos 10 jovens mais influentes do mundo. Em 2019, Uribe entrou na corrida pela prefeitura de Bogotá. Apesar do revés, somou 426.982 votos e ganhou mais notoriedade.

Miguel Uribe foi o senador mais votado em 2022 Imagem: Divulgação/Site oficial Miguel Uribe

Uribe foi eleito o senador mais votado da Colômbia em 2022. Ele somou 226.992 votos na corrida das eleições legislativas.

Ele era um dos críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, em relação à deterioração da segurança no país. A sua atuação na oposição também foi marcada por abordar questões atreladas à economia, educação e democracia.

Petro busca mudanças nas regulamentações trabalhistas. Uribe e outros conservadores são contrários às medidas.