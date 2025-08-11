Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Um brasileiro que prestou serviços a Jeffrey Epstein por 18 anos alega que foi uma das pessoas mais próximas do bilionário e diz que duvida que ele tenha se matado. Epstein morreu dentro de uma prisão dos EUA em 2019.

O que aconteceu

Valdson Vieira Cotrin trabalhou para Epstein em Paris. Em entrevista ao jornal inglês The Daily Telegraph, ele afirmou que operava como um "faz-tudo" para o bilionário, cozinhando, cuidando do luxuoso apartamento que ele tinha na cidade francesa e dirigindo para ele.

Para o homem, Epstein não cometeu suicídio, como atestado pela polícia americana. "Ele amava demais viver", afirmou. A fala reforça teorias de conspiração levantadas por apoiadores de Donald Trump, que questionam se a morte dele foi uma tentativa de "silenciá´-lo" sobre envolvimento de poderosos com redes de exploração sexual. Oficialmente, o governo dos EUA reconhece que o bilionário cometeu suicídio na cadeia.

O brasileiro recusou entrevistas por anos e diz que demorou a falar por temer pela própria vida. Ao jornal britânico, ele citou a morte de Virginia Giuffre, uma das denunciantes de Epstein, supostamente vítima de suicídio em abril deste ano, e de Jean-Luc Brunel, ex-colaborador do bilionário, que também teria se matado em 2022. "Eu tenho medo, porque, depois do que aconteceu com eles, quem sabe o que pode acontecer?", afirmou.

Valdson afirmou que quis falar agora porque teve vontade de "contar a verdade". "Quero falar, de todo o meu coração, com base na vida que vivi com ele: ele não era o homem que falam que ele era", disse.

Ele confiava completamente em mim. Eu era o motorista, o cozinheiro, o empregado doméstico, eu fiz tudo em Paris, eu era o único funcionário em tempo integral dele. Trabalhei para ele de 2001 até a morte dele. Se alguém pudesse ter visto algo, este alguém seria o Valdson. Ninguém mais.

Valdson Vieira Cotrin, ao jornal The Telegraph

Apesar das diversas testemunhas que apontam Epstein como líder de uma rede de pedofilia, o mordomo diz que não acredita nas acusações. "Se algo anormal ou assustador tivesse acontecido, se alguém tivesse gritado ou sido agredido, eu teria ligado para a polícia. Mas eu não vi nada", disse ele.

O brasileiro reconheceu, porém, que o bilionário "não gostava de mulheres mais velhas" e contratava garotas para "fazer massagens e cortar as unhas" dele. "Ele preferia a companhia das mais jovens, mas isso não significa que elas eram menores de idade. Elas certamente não pareciam menores de idade. Algumas ficavam por 10 minutos e saiam se não estivessem confortáveis, outras ficavam", disse.

Brasileiro afirmou que, após morrer, quer "servir Epstein lá em cima". "No dia em que eu morrer, gostaria de continuar servindo a ele lá em cima - seu chá, café, seus sanduíches, seus pãezinhos e pães de queijo", disse.

Amigos poderosos e suposto 'convite' de Trump

O ex-presidente Bill Clinton foi uma das pessoas que o mordomo conheceu enquanto trabalhava para o bilionário. Ele tirou uma foto com o democrata dentro do jato particular de Epstein. Segundo Valdson, ele também conheceu o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth 2ª.

Segundo Valdson, Trump teria oferecido um cargo a Epstein no governo dos EUA em 2016. O mordomo afirmou ao jornal britânico que logo após a primeira eleição do republicano, Epstein voltou dos EUA para Paris afirmando que negou o convite feito por Trump. O homem não mostrou qualquer prova de que isso tenha acontecido e também afirmou que nunca conheceu Trump pessoalmente.

Donald Trump afirma que cortou laços com Epstein 12 anos antes de ser eleito pela primeira vez. Segundo o presidente, as relações entre ele e Epstein foram cortadas em 2004, após um desentendimento por um empreendimento financeiro.