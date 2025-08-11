Topo

Minério de ferro sobe com demanda para reabastecimento das usinas siderúrgicas da China

11/08/2025 08h16

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, apoiados pela forte demanda de reabastecimento das usinas siderúrgicas na China, em meio a margens de lucro saudáveis e baixos estoques, embora as expectativas de cortes de produção no norte da China tenham limitado os ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China registrou alta de 0,82%, a 796,5 iuanes (US$110,89) a tonelada.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura avançava 1,32%, a US$103,45 a tonelada.

Margens saudáveis e baixos estoques levaram as usinas siderúrgicas a reabastecer seus estoques, contribuindo para o aumento da demanda de minério de ferro, embora os futuros tenham reduzido alguns ganhos devido a expectativa de investidores de cortes na produção de aço no norte da China antes de um desfile militar em 3 de setembro, disseram analistas do ANZ.

Em julho, as usinas siderúrgicas de alto-forno da China registraram melhora dos lucros nas vendas de aço acabado, apesar do aumento nos custos de produção, principalmente devido a uma rápida recuperação nos preços domésticos do aço, disse a consultoria chinesa Mysteel em nota.

Ainda assim, as quedas sazonais no consumo persistem, com as temperaturas altas e as fortes chuvas impactando significativamente a construção e resultando no acúmulo de estoques de aço, disseram os futuros da Hexun, acrescentando que os preços firmes das matérias-primas deram suporte aos preços do aço.

(Reportagem de Lucas Liew)

