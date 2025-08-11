Mercado reduz previsão de inflação este ano a 5,05% e vê superávit comercial menor em 2025 e 2026

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central reduziram pela 11ª semana seguida a perspectiva para a inflação neste ano, ao mesmo tempo em que passaram a ver um superávit comercial menor tanto em 2025 quanto em 2026, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano agora é de 5,05%, de 5,07% na semana anterior. Para 2026 a conta também caiu, a 4,41% de 4,43%.

O IBGE divulga na terça-feira os dados do IPCA de julho, com expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,37% e taxa em 12 meses de 5,34%.

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve mudanças nas perspectivas para a taxa básica de juros, com a Selic estimada nos atuais 15% ao final de 2025 e em 12,50% em 2026.

Em relação à balança comercial, os especialistas reduziram a projeção de superávit a US$65,0 bilhões e US$69,0 bilhões respectivamente neste ano e no próximo, de US$65,25 bilhões e US$70,79 bilhões no Focus anterior.

O governo dos Estados Unidos impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, e o governo prepara um plano de contingência de apoio a empresas e setores afetados.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento no Focus caiu a 2,21% em 2025 e 1,87% em 2026, de 2,23% e 1,88% antes.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

Expectativas de mercado 2025 2025

2026 2026

Mediana Há 1 Hoje Há 1 Hoje

semana semana

IPCA (%) 5,07 5,05 4,43 4,41

PIB (%) 2,23 2,21 1,88 1,87

Dólar (fim de período-R$) 5,60 5,60 5,70 5,70

Selic (fim de período-% a.a.) 15,00 15,00 12,50 12,50

Preços administrados (%) 4,71 4,71 4,19 4,17

Conta corrente (US$ bi) -60,00 -62,00 -61,60 -61,70

Balança comercial (US$ bi) 65,25 65,00 70,79 69,00

IDP (US$ bi) 70,00 70,00 70,00 70,00

Dívida líquida pública (%/PIB) 65,80 65,80 70,20 70,15

(Por Camila Moreira)